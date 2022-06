Mira Sorvino dit que la suite de Romy et Michele est plus proche que jamais

Depuis plusieurs années, Hollywood est passé d’une saisie d’argent sans fin de remakes et de redémarrages à la livraison d’une multitude de suites héritées nostalgiques. En général, cela a conduit à une série de succès au box-office, notamment SOS Fantômes : l’au-delà et actuellement Top Gun : Maverick, qui a encore renforcé le besoin de retour de distributions plus originales dans de nouvelles suites aux films des années 80 et 90. On dirait qu’un de ces films qui se rapproche d’une nouvelle suite tardive est Réunion du lycée de Romy et Michèle, le classique culte de 1997 avec Lisa Kudrow et Mira Sorvino. Alors que les deux stars ont parlé d’un nouveau film en cours de développement, Sorvino est récemment apparu sur AUJOURD’HUI et a semblé donner une mise à jour encourageante.

Bien qu’il semble qu’il reste encore beaucoup de travail à faire, le plus difficile est toujours de trouver une idée pour une telle suite, puis de faire en sorte qu’un studio donne le feu vert au projet. Bien que la mise à jour de Sorvino n’annonçait pas l’arrivée imminente d’une autre réunion de Romy et Michele, cela donnait la forte indication que quelque chose était définitivement sur les cartes. Dit-elle:

« Nous nous rapprochons. Quelque chose pourrait être en préparation. Il n’y a rien d’officiel à signaler, mais je peux officieusement laisser entendre que nous sommes plus près que jamais de faire bouger les choses.

Elle n’était pas la seule à en parler non plus, car la co-star Kudrow est apparue le même jour sur SiriusXM et a mentionné que l’écrivain original Robin Schiff « y réfléchit et propose quelque chose ». Elle a ajouté: « N’est-ce pas passionnant? »

Il semble certainement que les deux stars s’attendent à ce qu’une suite soit faite à un moment donné dans un avenir pas trop lointain, et elles semblent toutes les deux avoir officieusement signé toutes les idées que Schiff propose pour amener Romy et Michele à un nouveau public.

UN Romy et Michèle La suite est dans les cartes depuis un certain temps

Alors que le film a déjà eu une série télévisée préquelle, Romy et Michèle : Au commencement, qui mettait en vedette Katherine Heigl et Alexandra Breckenridge dans les rôles titulaires respectifs, il y a eu de nombreux appels pour une suite avec la distribution originale. En février de cette année, Kudrow et Sorvino sont apparus aux SAG Awards pour présenter le prix Outstanding Ensemble in A Comedy Series. Vêtus de rose et de bleu comme leurs personnages dans le film, Kudrow et Sorvino ont partagé un retour sur le dialogue du film. Kudrow a demandé: « Pensez-vous que c’est le plus mignon que quelqu’un ait jamais regardé lors d’une remise de prix? » Sorvino a répondu: « Je viens de réaliser cela, nous portons de grands ensembles tout en présentant de grands ensembles. »





Tout le monde sait qu’il suffit parfois d’un instant pour ajouter l’étincelle nécessaire pour susciter l’intérêt pour des réunions à part entière. Sorvino a précédemment déclaré qu’elle pensait qu’il y avait quelque chose de durable dans le film original, qui vient principalement de « l’amitié de nerd » entre les deux personnages. Bien qu’il semble qu’il y ait encore un peu d’attente, une réunion complète de Romy et Michele semble être sur la bonne voie.