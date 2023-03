MIPIM Cannes : Impressionnez vos partenaires en louant un yacht à quai

in

À chaque début de saison, tous les ans, se déroule le MIPIM. Y sont réunis tous les plus grands acteurs influents dans tous les domaines de l’immobilier professionnel, que ce soit les bureaux, les logements, les commerces, la santé, les loisirs et la logistique. Cela permet d’offrir un accès unique aux grands projets de développement immobilier internationaux. Chaque année le MIPIM regroupe plus de 2 600 participants provenant de 90 pays et un nombre de visiteurs approchant les 30 000 visiteurs.

Quels sont les avantages de louer un yacht ?

Louer un Yacht à Cannes pour le MIPIM à Cannes dénombre de nombreux intérêts pour votre entreprise.

Marquer les esprits

Rencontrez vos prospects, clients ou collaborateurs, dans un endroit spacieux, haut de gamme afin de marquer les esprits. Au-delà d’une simple réception, le cadre vous permet de faire des rencontres et de vous démarquer.

S’immerger dans l’esprit de votre entreprise

En louant un yacht, vous pourrez fièrement arborer les couleurs de votre entreprise grâce au fait qu’il est possible de personnaliser le yacht pour en faire un lieu à votre image, loin de l’impersonnel stand classique.

Être original

Louer un yacht donne la possibilité de se démarquer, d’optimiser sa visibilité et de développer sa notoriété. En effet, si vous en avez assez des stands classiques et qui manque d’authenticité alors, lancez-vous et créez votre stand sur un yacht. Organisez un moment luxueux pour que vos invités puissent bénéficier de tout le confort nécessaire.

Visibilité Optimal

La visibilité de votre marque est très importante durant cet évènement, et le yacht que vous aurez choisi sera l’élément phare. Tous les ans, les entreprises qui ont choisi de louer un yacht à quai participe au concours pour remporter l’une des 30 places de la jetée Albert Edouard, proche du Palais des Festivals.

Le Prestige

Vous pouvez organiser des rendez-vous, des salons plus intimes ou vos invités y seront privilégiés. Un équipage directement présent sur le yacht au service de vos invités pour répondre à leurs besoins. Ils auront droit à un accueil personnalisé, une décoration et des animations qui vous ressemblent et qui renverront une image positive de votre entreprise auprès de vos invités.

Quels types de yachts pouvez-vous louer ?

Il existe de nombreux yachts à quai que vous pouvez choisir via la compagnie Arthaud Yachting :

Le M/Y DXB est un yacht accueillant jusqu’à 12 personnes pour naviguer et 10 personnes pour dormir. Il mesure 35 mètres de long, 7 personnes sont à la navigation et sa capacité à quai est de 80. Son prix est à partir de 12 085 € par jour.

Le M/Y Princess Iluka peut accueillir jusqu’à 10 personnes pour naviguer il mesure 34,50 mètres, 6 personnes sont à l’équipage et sa possibilité à quai est de 60. Sa location est de 11 500 €.

Le M/Y Emoji accueille potentiellement 12 personnes pour naviguer, il mesure 34 mètres, son équipage est de 6 et sa capacité à quai est de 60. Son prix s’élève à 12 500 €.

Le M/Y Antisan peut accueillir 40 invités, il fait 33 mètres de long, son équipage est de 5 et sa capacité à quai est de 100. Son prix est de 9 000 € par jour.

Le M/Y Luisamay accueille 12 personnes, il mesure 31 mètres de long, son équipage est de 5 et sa capacité à quai est de 70. Son prix est de 6 660 €.

Le M/Y Bang peut accueillir jusqu’à 12 personnes, il mesure 35 mètres , son équipage, lui, est de 6 et sa capacité à quai est de 70. Sa location est à partir de 85 000 €.

Vous trouverez ces yachts chez Arnaud yachting qui est un partenaire nautique du salon et qui vous accompagnera du début jusqu’à la fin de l’organisation de votre évènement.

Louer un yacht pour faire connaître votre entreprise est une très bonne solution, puisque votre yacht sera au cœur de l’événement et mettra en avant votre marque.

Pour résumer, la location d’un yacht est bénéfique pour votre réputation, votre image et votre visibilité. Cela vous permettra de vous démarquer et de rester authentique que ce soit auprès de vos prospects, de vos clients ou de vos collaborateurs.