Minx Saison 2 premières en juillet; Crédits du créateur de la série "Neuf écrivains et zéro robots" pour la saison à venir

Ça a été tout un tour de montagnes russes pour Friponnemais la deuxième saison de la série sera diffusée le 21 juillet sur Starz. Friponne a été créée sur HBO Max en mars 2022 et a rapidement obtenu un renouvellement de série en mai. Cependant, HBO Max a annulé cet ordre et annulé la série en décembre, au cours de sa dernière semaine de production, suite à la fusion de WarnerMedia et Discovery. Ce fut un choc pour la série bien accueillie, mais ses acteurs et son équipe gardaient espoir que la série trouverait une nouvelle maison. Et il l’a fait. La série a été reprise par Starz le mois suivant. À l’époque, la créatrice de la série, Ellen Rapoport, avait déclaré : « Je suis absolument ravie de rejoindre la famille Starz et d’avoir l’opportunité de présenter Minx à un tout nouveau public. Nous avons trouvé la maison idéale. Nos scénaristes, acteurs et équipe J’ai créé quelque chose de vraiment spécial dans la saison 2, et j’ai hâte que tout le monde le voie. »

Friponne se déroule en Californie dans les années 1970 et suit Joyce Prigger (Ophelia Lovibond), une jeune féministe désireuse de lancer un magazine pour les femmes partageant les mêmes idées. Elle assiste au Southern California Magazine Pitch Festival de 1971 pour présenter la publication de ses rêves, Le réveil du matriarcat. Par un coup du sort, elle y rencontre Doug, un éditeur porno à loyer modique. Doug veut aider Joyce à lancer son magazine féministe mais a une idée différente du succès de la publication. Avec un peu de conviction de la part de Doug, les deux finissent par lancer Friponnele premier magazine érotique pour femmes (avec des articles féministes inclus, bien sûr).

Friponne étoiles Lovibond, Johnson, Idara Victor comme Tina, Jessica Lowe comme Bambi, Lennon Parham comme Shelly et Oscar Montoya comme Richie. Elizabeth Perkins apparaîtra dans la saison à venir en tant que personnage récurrent. Friponne a été créé et écrit par Rapoport, qui sert de showrunner et de producteur exécutif. Les autres producteurs exécutifs incluent Paul Feig et Dan Magnante sous la bannière Feigco Entertainment, Ben Karlin, Rachel Lee Goldenberg et Johnson. Lionsgate Television produit la série.

Le créateur de la série reconnaît l’équipe de rédaction au milieu de la grève des écrivains de la WGA

HBO Max

Bien que la date de sortie de la saison 2 soit sans aucun doute une bonne nouvelle, elle survient au milieu de la grève en cours de la WGA, où les écrivains demandent un meilleur salaire, de meilleures conditions de travail et la sécurité de l’emploi (en raison des préoccupations croissantes quant à l’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins de scénarisation). Rapoport s’est rendu sur Twitter pour reconnaître la grève et créditer les scénaristes qui ont travaillé sur Minx, en publiant: « Cette saison a été écrite dans une salle de 20 semaines composée de neuf scénaristes et de zéro robots. » Comme Deadline l’a rapporté aujourd’hui, la WGA se bat également pour un minimum de personnel pour les salles d’écrivains épisodiques.

FriponneLes premières de la deuxième saison à minuit le 21 juillet sur l’application Starz et toutes les plateformes de streaming et à la demande Starz. Sur linéaire, il est présenté en première sur Starz à 21 h HE / PT aux États-Unis et au Canada. La première saison, composée de 10 épisodes, est disponible en streaming sur Starz.