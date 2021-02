Minute of Islands apporte plus de puzzles aux fans de PC et de console en mars

Sans vraiment relâcher, Minute des îles a attiré l’attention avec plusieurs nominations aux prix. Alors que le jeu n’a pas de date de lancement officielle depuis un certain temps, les développeurs ont maintenant annoncé la sortie de ce titre bien conçu. Du développeur Studio Fixbin vient Minute des îles le 18 mars pour plusieurs plateformes.

Ce titre est un jeu de plateforme de puzzle qui sera lancé sur PC et console. Suivez une jeune ingénieure dans son voyage à travers une histoire intrigante alors que le jeu s’adresse à un large public de types de joueurs. C’est un voyage fantastique à travers un archipel magique.

Minute des îles est une exploration des merveilles de certaines îles magnifiques. Explorez un jeu de plateforme de puzzle narratif et guidez Mo dans sa quête pour réparer le monde.

C’est un monde unique et d’une beauté artistique, et seule la puissance de votre Omni Switch peut réparer les dégâts qui pourrissent dans ce monde antique. Le design enfantin et les animations mignonnes rendent ce titre parfait pour un public de tous âges qui cherche à plonger dans une histoire plus profonde.

Incarnez Mo, une bricoleuse habile qui vit avec sa famille dans un archipel pastoral. Cette terre était autrefois habitée par une ancienne race de géants, et tout ce qui reste est leurs machines cachées dans les îles. Cette menace avait presque été oubliée, mais elle menace maintenant le monde de Mo.

Elle utilise l’Omni Switch, un objet puissant qui peut interagir avec des énigmes environnementales et prendre le contrôle des machines du géant. Ce sera à elle de contrôler la menace et de la cacher pour toujours.

Pourtant, Mo devra explorer la sombre histoire de l’île. Il y a une histoire émotionnelle et poétique intégrée dans ce titre qui est entièrement racontée par l’actrice Megan Gay. Explorez tous les coins du monde pour découvrir la vérité sur les géants et leurs étranges appareils.

Pour ajouter à la beauté du jeu, le monde entier est fabriqué à la main sur plusieurs îles. Il y a des personnages curieux, des créatures et plus encore répartis dans l’archipel. Ce n’est qu’en enquêtant et en explorant qu’un joueur peut espérer sauver le monde et rencontrer le vaste éventail de personnes dans ce monde.

Il n’y a pas grand-chose dans ce titre qui détournerait les joueurs. Explorez le pays parfait pour les joueurs de tous âges. Il s’agit d’une aventure vraiment unique et stimulante qui sera bientôt disponible sur plusieurs systèmes.

Minute des îles devrait sortir le 18 mars pour Xbox Un, PS4, Nintendo Switch et PC.