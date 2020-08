Minority: Date de sortie de la Xbox One annoncée

Bombservice a officiellement annoncé la date de sortie de Minoria sur Xbox One, le successeur spirituel de Momodora et que cela devient un titre très intéressant pour tous ceux qui aiment le genre metroidvania. Il est important d’attirer l’attention sur Le studio qui a développé ce jeu est le même que Momodora, et il est également disponible sur Steam depuis le 27 août 2019, où il a recueilli des critiques élogieuses.

La présentation du jeu a évolué vers une esthétique HD combiner des fonds 2D fait à la main avec des modèles en 3D, donnant une apparence visuelle très intéressante et qui est renforcée par un design artistique exquis. De plus, son système de combat au sein du genre est très fluide permettant la combinaison d’attaques physiques et de sorts avec des blocs et des esquives, ce qui nous aidera à surmonter les nombreuses zones en proie à des ennemis.

Minoria, le successeur spirituel de Momodora, arrivera sur Xbox One le 10 septembre

L’histoire pour sa part nous placera dans le Quatrième guerre des sorcières, une époque de fanatisme religieux fervent. Cette guerre sanglante affrontera le Bureau sacré, une organisation puissante sous le commandement du Inquisition, contre les sorcières dangereuses, qui déclencheront une série d’événements qui contredisent les enseignements de l’Église. De cette façon, nous devons contrôler Fran et La graineMissionnaires au service de l’Église, pour arrêter la cérémonie des sorcières et protéger le monde de l’hérésie qui menace d’altérer et de profaner tout ce qui est connu.

Minority arrive sur Xbox One le 10 septembre. Sans aucun doute, une proposition très intéressante dont nous pourrons profiter dès le mois prochain et qui promet de nous interpeller avec son exploration à la Castlevania, un combat très agile et une histoire et un design artistique très attrayants.