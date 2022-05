Minnie Driver raconte l’incident du casting de Good Will Hunting avec Harvey Weinstein

Lors d’une interview presse avec The Cut pour son nouveau livre Gérer les attentes : un mémoire en essais l’actrice Minnie Conducteur a discuté de la façon dont le producteur exécutif Harvey Weinstein a estimé qu’elle n’était « pas assez sexy » pour le rôle de Skylar dans Chasse de bonne volonté. Driver a déjà parlé de l’incident avec Andy Cohen lors d’un épisode de Bravo en 2016 Regardez ce qui se passe en direct. Driver a été choisi pour le film et a remporté une nomination aux Oscars.

Driver, qui a maintenant 52 ans, a déclaré que Weinstein avait envoyé une note au Chasse de bonne volonté le directeur de casting s’est inquiété de l’apparence de l’actrice de 26 ans. Elle a également mentionné qu’un producteur distinct faisait écho au sentiment et ne pensait pas qu’elle convenait pour le rôle en raison de son apparence. Driver était reconnaissant aux co-stars Ben Affleck et Matt Damon, et au réalisateur Gus Van Sant d’avoir plaidé pour sa participation au film.

« Je n’étais pas super jolie. L’idée que c’était la devise que j’étais alors censée poursuivre, et j’étais censée essayer de trouver des moyens de me rendre plus jolie. Je remercie Dieu de ne pas avoir fait une tonne de choses que j’aurais pu ensuite faire. Cela aurait pu être bien plus dommageable qu’il ne l’a été. J’avais une si belle famille qui disait, ‘F *** ça. Tu es magnifique à tous ces niveaux. Et si une personne ne pense pas que vous êtes assez jolie, merde », a déclaré Driver.

Le film de 1997 avec Damon, Affleck, Driver, Robin Williams et Stellan Skarsgård raconte l’histoire de Will Hunting, 20 ans, un concierge de génie qui commence à repenser sa vie tout en suivant une thérapie. Driver a joué l’intérêt amoureux de Damon, Skylar, diplômé de Harvard. Le film a été nominé pour de nombreux prix, dont l’Oscar de Driver pour la meilleure actrice dans un second rôle, et a remporté plusieurs prix, dont l’Oscar du meilleur scénario original. Driver et Damon sont sortis ensemble de 1997 à 1998.

Plus tôt cette année, Driver a publié son livre Gérer les attentes : un mémoire en essais, où elle partage des détails sur son enfance, sa carrière d’actrice et sa vie personnellee. Elle est apparue dans trois épisodes de HBO Starstruck. Driver a tourné pour deux films à venir: biopic Chevalieraux côtés de Kelvin Harrison Jr. et Samara Weaving et Rosaline, une réinvention comique de Roméo et Juliette. La nouvelle a éclaté aujourd’hui qu’elle a été choisie, avec Simon Pegg, pour la prochaine comédie noire d’Adam Sigal Nandor Fodor et la mangouste qui parle.





Weinstein purge actuellement une peine de 23 ans de prison pour son acte sexuel criminel au premier degré et ses condamnations pour viol au troisième degré.





