Minions: The Rise of Gru sort en Chine, premier grand film américain dans le pays depuis juin

L’un des plus grands films de l’été a été Minions : L’Ascension de Gru, qui a rapporté 334 millions de dollars au box-office national. Au niveau international, la dernière entrée dans le Un moi méprisable La franchise a rapporté 423 millions de dollars, mais ce chiffre est sur le point d’augmenter grâce à un grand pays dans lequel le film sortira ce mois-ci. Dans un geste surprenant, Minions : L’Ascension de Gru se dirige vers la Chine, avec une date de sortie dans le pays fixée au 19 août. Il est surprenant que Sbires sort en Chine parce que le dernier blockbuster de l’été à avoir été vu par le public chinois était Jurassic World : Dominionqui a rapporté 156 millions de dollars dans le pays en juin.

FILM VIDÉO DU JOUR

Les films américains ont eu beaucoup de difficultés à entrer en Chine ces dernières années, qui est un marché important pour la performance mondiale des grandes sorties en studio. Par exemple, Avengers : Fin de partie a réalisé plus de 629 millions de dollars rien qu’en Chine en 2019, un contributeur clé aux 2,7 milliards de dollars bruts mondiaux du film. Des franchises comme Le rapide et le furieux comptent également beaucoup sur le box-office chinois, car les 215 millions de dollars réalisés par F9 en Chine était supérieur au total national du film de 173 millions de dollars. Alors que F9, Pas le temps de mouriret Godzilla contre Kong faisaient partie des films de 2021 à recevoir une sortie en Chine, d’autres comme Spider-Man : Pas de retour à la maison, Venom : qu’il y ait carnageet Shang-Chi et la légende des dix anneaux ont été exclus du pays.

Sbires Pourrait ouvrir la porte à la sortie d’autres films d’été en Chine

Studios Marvel

La Chine a été beaucoup plus sélective des films américains qu’elle autorise dans ses salles de cinéma, et cette histoire s’est poursuivie cette année. Top Gun : Maverick, Doctor Strange dans le multivers de la folieet Thor : Amour et tonnerre font partie des plus grands films de 2022 qui n’ont pas été autorisés à entrer en Chine. L’annonce que Sbires sortira en Chine la semaine prochaine est une bonne nouvelle pour les studios américains qui espèrent maximiser le box-office international de leurs films. Puisqu’il y a un arriéré de films d’été qui n’ont pas pu être diffusés en Chine, Sbires peut ouvrir les vannes pour Maverick et Amour et tonnerreou même des versions plus récentes comme Train à grande vitesse et DC Ligue des super animaux de compagnie.

L’avenir s’annonce également prometteur pour ces films, car il n’y a pas beaucoup de sorties majeures aux États-Unis au cours des prochains mois. La saison estivale des films est presque terminée, le plus gros film restant sur le calendrier en août étant La bête, avec Idris Elba et Sharlto Copley. Les blockbusters ne reviendront vraiment pas avant octobre, date à laquelle Adam noir et Halloween se termine sortira en salles. Il y a une piste pour que les plus grands films de ces derniers mois gagnent de l’argent en Chine, mais tout dépend de la volonté du pays d’amener ces films dans ses salles. Alors que Sbires est une première étape passionnante, rien ne garantit que la Chine sortira une large gamme de films américains tout au long de l’année 2022.