Minions: The Rise of Gru s’apprête à battre deux records uniques du Super Bowl

Comme beaucoup d’autres films de ces deux dernières années, Minions : L’Ascension de Gru a eu de nombreux retards depuis sa date de sortie initialement prévue du 3 juillet 2020, mais grâce à ce retard, le film est sur le point de battre deux records du Super Bowl lorsque la nouvelle bande-annonce du film tombe pendant le match. En tant que l’un des films les plus touchés par la pandémie de Covid, Illumination et Universal Studios espèrent que le Sbires la suite sera enfin un énorme succès lors de sa sortie le 1er juillet, mais juste pour attirer l’attention sur le film, le studio débourse un deuxième 6,5 millions de dollars pour avoir une nouvelle bande-annonce diffusée lors de la plus grande émission télévisée aux États-Unis.

Le match du Super Bowl de cette année entre les Rams de Los Angeles et les Bengals de Cincinnati sera l’un des événements les plus regardés de l’année, et pour cette raison, Hollywood a une foule de grandes bandes-annonces de films alignées pendant la diffusion des titres à venir tels que Jurassic World Dominion, Doctor Strange dans le multivers de la folie et beaucoup plus. Avec un créneau de 30 secondes coûtant 6,5 millions de dollars, il est clair que l’obtention de l’un de ces segments courts est l’opportunité publicitaire la plus répandue au monde et la plupart du temps, il s’agit d’une affaire ponctuelle. Cependant, ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de Minions : L’Ascension de Gru.

De retour en 2020, le nouvel épisode du Un moi méprisable La franchise a diffusé sa première bande-annonce pendant le Super Bowl, avec l’intention de sortir le film plus tard cette année-là. Grâce à cela ne transpire pas, lorsque la nouvelle bande-annonce est diffusée, Minions : L’Ascension de Gru deviendra le premier film à diffuser des bandes-annonces lors de Super Bowls non consécutifs et aura battu le record du plus grand nombre d’argent dépensé en publicité pour le Super Bowl, avec un montant gargantuesque de 12,2 millions de dollars dépensés sur les deux bandes-annonces, par Screen Rant.





Universal’s Faith In Minions : l’ascension de Gru ressort de leurs dépenses au Super Bowl





Bien que ces dossiers semblent être garantis d’être conservés par Minions : L’Ascension de Gru À lui seul, le fait qu’Universal ajoute essentiellement 6,5 millions de dollars supplémentaires en publicité pour le Super Bowl aux 5,6 millions de dollars dépensés en 2020 montre qu’ils espèrent un énorme retour en juillet. Paramount pourrait en théorie égaler ces deux records s’ils devaient publier une bande-annonce pour Top Gun : Maverick, qui a également diffusé une bande-annonce en 2020 uniquement pour reporter le film à cette année. Cependant, après avoir vu la star de Tom Cruise dans une bande-annonce personnalisée lors du match pour le titre de l’AFC, il est peu probable qu’ils veuillent augmenter encore plus le budget publicitaire.

Minions : L’Ascension de Gru est l’un des rares films qu’Universal a choisi de ne pas diffuser en streaming, ce qu’ils ont fait avec les deux Tournée mondiale des trolls et la sortie récente de Hôtel Transylvanie : Transformania. Alors que la décision a permis au film d’être le seul à avoir probablement jamais diffusé des bandes-annonces du Super Bowl au cours d’années non consécutives, Universal espère maintenant que le pari sera payant lorsque le film fera enfin ses débuts cet été.









