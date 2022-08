Minions : The Rise of Gru dépasse les 500 millions de dollars au box-office international

Cette année, plusieurs films sont finalement arrivés au box-office après certains des plus longs retards de Covid, et cela comprenait Minions : L’Ascension de Gru, qui est arrivé le 4 juillet comme l’un des films avec une énorme attente de deux ans à partir de la date de sortie prévue. De même que Top-Gun : Maverickle film a été retardé si longtemps qu’il a pu sortir une bande-annonce lors de deux événements non consécutifs du Super Bowl, et son autre lien avec le film de haut vol de Tom Cruise est qu’il semble avoir valu la peine d’attendre, comme la suite des Minions a maintenant dépassé les 500 millions de dollars au box-office international.

Le dernier film du Un moi méprisable la franchise a atterri dans les cinémas pour un week-end d’ouverture record, battant le record du box-office du week-end de la fête de l’Indépendance établi par Transformers : le dernier chevalier en 2011. Ayant déjà acquis une bonne position au box-office, Minions : L’Ascension de Gru a été stimulé par de bonnes critiques et la tendance « GentleMinions » de TikTok, qui a donné un coup de pouce supplémentaire aux ventes, ce qui porte au total les recettes mondiales du film à un peu moins de 869 millions de dollars. Cela a été suffisant pour voir la tempête du film passer Le Batman pour s’asseoir confortablement à la 4e place du classement mondial du box-office 2022.

Alors que plusieurs précédents Sbires et Un moi méprisable les films ont réussi à dépasser le milliard de dollars après des démarrages similaires, le box-office actuel étant ce qu’il est, il est peu probable que cela se produise avec Minions : L’Ascension de Grumais cela ne fait certainement pas du mouvement une sorte d’échec pour ne pas avoir atteint ce jalon.

Moi, moche et méchant 4 est actuellement en production

Divertissement d’éclairage

S’il est facile de penser qu’après trois longs métrages principaux et deux films « prequel », le Un moi méprisable Le train en marche pourrait être sur le point de s’essouffler, mais un quatrième film de la franchise principale est déjà en cours d’élaboration chez Illumination et sortira en salles en 2024.

Minions : L’Ascension de Gru a déjà vu la franchise dans son ensemble dépasser les 4 milliards de dollars, et le prochain versement espère porter ce total au-delà de 5 milliards de dollars. Selon les premiers rapports, le nouveau film verra évidemment le retour de Steve Carell en tant que voix de Gru, et il sera rejoint par Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Pierre Coffin et Russell Brand. Le film verra également Chris Renaud de retour dans le fauteuil du réalisateur après avoir raté le troisième film, et même s’il reste encore beaucoup d’attente jusqu’à ce que le film arrive dans les salles le 3 juillet 2024.





Il est clair depuis Minions : L’Ascension de Gru qu’il y a encore beaucoup d’amour pour les petits Minions jaunes sujets aux accidents et leur maître, même si les critiques n’étaient pas vraiment d’accord avec la dernière offre, ne lui donnant qu’un taux d’approbation de 55% sur Rotten Tomatoes. Cependant, comme cela a été prouvé par de nombreux films cette année, les notes des critiques ne semblent parfois pas pertinentes en ce qui concerne le succès au box-office, ce qui, à long terme, est ce sur quoi les futurs versements de toute franchise dépendent le plus.