Mini Vision Urbanaut. Une Ambiance Conviviale Agréable… à Roulettes

Cela ne lui ressemble peut-être pas, mais c’est une MINI. Plus précisément, le dernier concept numérique de la marque britannique, intitulé Vision Urbanaut. Mais cela, plus qu’une nouvelle proposition, est un environnement agréable de convivialité et de rencontre, qui, par hasard, peut aussi voyager.

Véhicule compact, le MINI Vision Urbanaut Concept a été conçu, selon la marque britannique, de l’intérieur vers l’extérieur, avec une accessibilité garantie par une seule porte coulissante, avec un «mécanisme basculant et pivotant».

Cette porte a été dépassée, un «salon» avec quatre fauteuils, les deux sièges avant ayant des mécanismes de rotation, et le siège conducteur a encore la capacité de devenir un canapé confortable dès que le tableau de bord se rétracte.

En même temps et ouvrant une sorte de balcon sur la rue, un pare-brise qui se lève, pour profiter de la nature à l’extérieur.

Du «Cosy Corner» au «MINI Token»‘

En essayant de transmettre l’idée d’être dans un salon, et non dans une voiture, une autre zone apparaît, que MINI décrit comme un «Cosy Corner», où un élégant banc apparaît, avec une «Loop» éclairée, en plus d’une table et une plante.

Dans un environnement sans boutons ni commandes, on met également en avant l’affichage circulaire, apparu au milieu du concept, un lieu où, selon ses créateurs, les occupants se rencontrent naturellement.

En pensant également au bien-être des occupants, la technologie dite «MINI Token» permet d’accéder à trois moments MINI, appelés Chill, Wanderlust et Vibe. Le premier, invitant «à faire une pause», «se détendre» ou «un moment de travail en concentration totale», tandis que le second, créé spécifiquement pour les moments de conduite.

Quant au troisième, Vibe, il a été conçu pour créer une ambiance de fête, et MINI prévoit également la création d’autres environnements, ajustables aux goûts de chaque consommateur, non seulement en termes d’éclairage, mais aussi de musique et de parfums. Ceci, dans un environnement où, également pour des raisons environnementales, la peau très appréciée est remplacée par des matériaux plus durables, comme le tissu et le liège.

En communication avec le monde

Passons maintenant à l’extérieur de la MINI Vision Urbanaut, une nouvelle façade avec des optiques entièrement déguisées, qui ne deviennent visibles que lorsqu’elles sont allumées. Ceci, en plus d’avoir la capacité de communiquer avec l’extérieur, voire de transmettre des messages.

Même à l’avant et parce qu’il s’agit d’un véhicule électrique, Urbanaut dispose d’une calandre fermée, qui fonctionne également comme un « panneau intelligent pour la conduite autonome ». De l’extérieur, on retrouve également une couleur verte dégradée distinctive et des feux arrière élégants, ainsi que des roues inspirées des skateboards, dont la couleur change en fonction de la MINI Moment.

Tout aussi inhabituelles sont les images qui font office de rappels de lieux déjà visités ou d’événements auxquels on a assisté, et qui sont présentées sous verre, imitant l’effet d’une vitrine.

Enfin et comme vous vous en doutez, le MINI Vision Urbanaut Concept a été conçu pour être un véhicule 100% autonome, bien qu’il puisse également être conduit – il suffit de toucher le logo sur le tableau de bord et le volant et les pédales apparaissent, afin que le conducteur puisse reprendre la conduite. Ceci, alors qu’en haut du tableau de bord, un affichage de parallaxe minimaliste apparaît, fournissant des informations essentielles.

Même si, il faut le dire, le Concept MINI Vision Urbanaut est essentiellement un environnement à apprécier, avec l’avantage supplémentaire de pouvoir changer de place …

