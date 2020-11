Mini Vision Urbanaut. Mini à L'extérieur, Maxi à L'intérieur

Le modèle original, de 1959, a réussi à fermer les portes avec 22 personnes à l’intérieur, dans le modèle du troisième millénaire 28 volontaires serrés ont eu accès au livre des records Guinness, mais la MINI ne s’est jamais démarquée pour être une voiture fonctionnelle et grande. Maintenant, le prototype MINI Vision Urbanaut rompt avec cela et plusieurs autres traditions de la marque.

Image rétro – extérieur et intérieur – comportement sportif (souvent comparé à un kart sur route) et jeune et prime (dans ce cas, très différent du modèle original de 1959, créé par Alec Issigonis) accompagnent les modèles MINI, d’autant plus que la marque anglaise – aux mains du groupe BMW depuis 2000 – renaît il y a 20 ans.

Maintenant, aux attributs principalement émotionnels, des concepts tels que la fonctionnalité et un grand espace intérieur peuvent être ajoutés, ce qui est une surprise compte tenu du succès que MINI a eu avec ce positionnement au cours des deux dernières décennies.

«Notre objectif était de montrer aux gens tout ce qu’ils peuvent faire à l’avenir avec et dans leur voiture», explique Oliver Heilmer, le directeur du design chez MINI, qui souligne également le caractère unique de ce projet: «pour la première fois, l’équipe de conception le design a été confronté à la tâche de créer une voiture qui n’était pas principalement utilisée pour la conduite, mais qui était auparavant un espace à utiliser comme un habitat étendu ».

La forme de monospace surprend

La première révolution se présente sous la forme d’une carrosserie monolithique de 4,6 mètres, que nous avons pris l’habitude d’appeler une «minifourgonnette» dans le secteur automobile.

Design épuré, dépouillé de plis dans la carrosserie gris verdâtre (ou vert grisâtre, selon le spectateur et la lumière environnante), avec des formes et des proportions qui peuvent rappeler deux Renaults bien connues et emblématiques, la Twingo et l’Espace d’origine.

Mais c’est une MINI, comme on peut aussi le voir dans deux éléments habituels de la marque anglaise, mais avec une mutation claire: à l’avant, on perçoit le caractère changeant de cette vision du futur, où le design de la matrice dynamique est projeté dans les groupes optiques avant et arrière. afficher différents graphiques multicolores en fonction de chaque moment individuel, offrant également une nouvelle forme de communication entre la voiture et le monde extérieur.

Les phares ne deviennent visibles qu’au démarrage de la voiture, établissant un parallèle avec les êtres vivants qui, presque toujours, ouvrent les yeux au réveil.

Trois environnements différents

La même expérience «vivante» et «mutante» est évidente dans les «roues de skate» de la MINI Vision Urbanaut – dans la couleur Ocean Wave – transparentes et éclairées de l’intérieur, variant leur apparence en fonction du «moment MINI».

Au total, il y en a trois: «Chill» (se détendre), «Wanderlust» (envie de voyager) et «Vibe» (vibrant). L’objectif est de stimuler différentes ambiances qui peuvent marquer les moments de conduite et à bord d’une voiture (en faisant varier l’odeur, l’éclairage, la musique et la lumière ambiante à bord, en plus de la configuration de l’espace).

Ces différents «états d’esprit» sont choisis au moyen d’une commande ronde amovible (d’aspect et de taille similaire à celle d’une pierre de relaxation polie), qui possède différents points de fixation sur la table centrale, chacun déclenchant un «moment MINI» différent.

Le moment «Chill» transforme la voiture en une sorte de retraite ou d’isolement, un paradis pour se détendre – mais l’isolement peut aussi être utilisé pour travailler avec une concentration totale – lors d’un voyage.

Quant au moment «Wanderlust» est le «moment de partir», dans lequel le conducteur peut déléguer des fonctions de conduite autonome à la MINI Vision Urbanaut ou prendre le volant.

Enfin, le moment «Vibe» met le temps des autres à l’honneur pendant que la voiture s’ouvre au maximum. Il existe également un quatrième moment («Ma MINI») qui peut être configuré pour offrir une expérience personnalisée.

Voiture ou salon?

Vision Urbanaut peut être ouvert à l’aide d’un appareil «intelligent», tel qu’un téléphone mobile. Encadré avec votre profil de mobilité du futur, il peut être consulté par n’importe qui dans un cercle défini de famille et d’amis.

Ils peuvent contribuer ou avoir accès à enrichir listes de lecture, livres audio et podcasts approprié à tout moment, ou bien se concentrer sur ce que l’organisateur du voyage montre qui montrera des conseils et des points d’intérêt personnalisés pour chaque individu.

Vous entrez par une seule porte coulissante, sur le côté droit, et le «salon» est conçu pour être utilisé par jusqu’à quatre personnes (ou plus, debout). L’intérieur se présente comme adapté à n’importe quel voyage, mais faisant également partie de l’objet du voyage puisque, arrivé à destination, il peut devenir un espace de vie en quelques étapes simples.

Lorsque la voiture est à l’arrêt, l’espace conducteur peut devenir une zone de repos confortable, le tableau de bord peut être abaissé et transformé en «canapé-lit» et le pare-brise ouvert pour créer une sorte de « balcon sur la rue », le tout à l’aide de grands fauteuils rotatifs.

Le «coin douillet» à l’arrière est la zone tranquille de cette MINI. Là, une arche recouverte de tissu s’étend au-dessus du siège, avec la possibilité de présenter un rétroéclairage LED et de projeter des images au-dessus de la tête de ceux qui y sont assis ou allongés.

L’absence de boutons visibles favorise un effet «digital detox» et l’utilisation uniquement de matériaux durables (il n’y a pas de chrome ni de peaux dans cet intérieur mais une large utilisation de tissus et de liège) confirme la modernité de ce prototype de voiture.

Le centre nerveux

Au centre de la cabine, il y a une zone ouverte pour un accès rapide. Cela peut également servir d’espace pour asseoir les occupants lorsque la MINI Vision Urbanaut est à l’arrêt, et peut converger autour d’un affichage numérique qui établit une analogie avec l’instrumentation circulaire MINI traditionnelle.

Malgré cette analogie, cet affichage n’apparaît pas, comme il est traditionnel, au centre du tableau de bord, mais au-dessus de cette table centrale, pouvant transmettre des informations et des divertissements et étant visible de tous les occupants de la MINI Vision Urbanaut.

Dans le montant arrière, côté conducteur, il y a une zone où vous pouvez programmer des rappels de lieux visités, de festivals ou d’autres événements sous forme d’épingles ou d’autocollants, un peu comme s’il s’agissait d’objets de collection exposés dans une vitrine.

La créativité, qui est un outil de travail essentiel pour tout concepteur, était encore plus nécessaire ici car elle était utilisée non seulement dans l’objet de l’œuvre mais aussi dans le processus lui-même.

En tant que produit de notre époque, le confinement de la société, qui a commencé au milieu du processus de conception, a forcé beaucoup plus de tâches à être effectuées virtuellement et dans une sorte de réalité mixte.

Bien sûr, cette MINI Vision Urbanaut est 100% électrique et dispose de fonctions avancées de conduite autonome (le volant et le tableau de bord numérique disparaissent en mode robot), mais ce sont des éléments techniques qui, plus qu’improbables, se font connaître par la marque anglaise , ne sont même pas entièrement définis.