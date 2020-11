MINI Vision Urbanaut: le nouveau concept MINI est une fourgonnette où la détente semble plus importante que la conduite

En 2001, le groupe BMW a acheté MINI et en a fait l’une de ses marques les plus populaires. Cette année, nous avons vu la nouvelle MINI électrique, son premier modèle purement électrique. Mais BMW a en tête des projets beaucoup plus ambitieux pour MINI. Aujourd’hui, ils présentent MINI Vision Urbanaut, un concept qui anticipe ce que sera la MINI du futur, comme imaginé par le constructeur allemand.

Comme c’est le cas avec la Vision Next 100, cette MINI Vision Urbanaut voit à peine la lumière, car c’est un prototype de voiture, mais c’est un curieux échantillon d’essayer de comprendre ce que les constructeurs automobiles ont en tête aujourd’hui. L’Urbanaut est une « vision de la façon d’offrir un maximum d’espace intérieur, de la polyvalence et de réduire l’empreinte au sol ». UNE MINI électrique sous la forme d’une fourgonnette, avec un design très différent des véhicules utilitaires actuels de la firme britannique.

Une MINI plus spacieuse, avec lit et coin arrière pour lire

Le concept MINI nous présente un monospace, avec un design minimaliste. Comme décrit par BMW, pour cette voiture, ils ont trois scénarios différents à l’esprit. Un temps pour se reposer, pour conduire et un autre pour se connecter avec d’autres personnes, où le véhicule s’ouvre pour rappeler une sorte de camping-car.

L’idée de cette MINI Vision Urbanaut est loin de ce que propose MINI aujourd’hui, mais, au-delà des propositions futuristes, elle est intéressante voir comment l’entreprise envisage de traiter d’autres segments au-delà du plus petit urbain.

L’avant de l’Urbanaut veut représenter l’évolution de MINI avec les lumières et la calandre. Selon le moment, la matrice des lumières LED peut changer de couleur. Aussi les roues, finies dans une couleur bleuâtre, auront leur propre éclairage et une certaine transparence.

De petits breloques sont offertes côté conducteur pour se souvenir des lieux parcourus, tandis que à l’extérieur il y a un code QR qui peut être scanné pour afficher les informations du véhicule. Une proposition qui illustre comment cette MINI veut se présenter comme un véhicule connecté, même si nous n’avons pas fini de voir comment ce code QR s’intégrerait dans le modèle commercial.

Le système d’infodivertissement propose un planificateur de trajet personnel, ainsi que l’accès à des listes de lecture, livres audio et podcasts à écouter lors de vos déplacements.

Pour l’intérieur du véhicule, BMW s’assure que ce concept a été fabriqué en utilisant des matériaux recyclés, sans utiliser de chrome ou de cuir et parier sur le tricot.

Lorsque la voiture est garée, l’espace conducteur se transforme en coin de repos et est prévu pour accueillir une sorte de canapé-lit. Comme s’il s’agissait d’un petit camping-car, les fenêtres peuvent être ouvertes pour élargir la sensation d’espace.

Aux places arrière, l’Urbanaut comprend Éclairage LED pour une lecture facile et une petite usine a même été incorporée au centre du véhicule. Ce dernier un ajout qui pour le moment ne semble possible que dans des concepts comme celui-ci.

En plein centre de la voiture se trouve le MINI « token », une pièce qui active les trois moments préconfigurés véhicule. Le fabricant laisse la porte ouverte à la création d’expériences personnalisées via un service, de la définition d’un style de parfum, de l’éclairage ambiant, de la musique, du placement du siège ou d’autres paramètres de voiture que nous pouvons activer à tout moment.

