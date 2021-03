Mini revue: Yakuza: Like a Dragon (PS5) – Pas une énorme mise à niveau, mais toujours un RPG brillant

L’histoire du protagoniste incroyablement attachant Ichiban Kasuga brille plus que jamais sur PlayStation 5, où Yakuza: Like a Dragon offre des graphismes améliorés. Cette mise à niveau de nouvelle génération vous permet de choisir entre 60 images par seconde à une résolution légèrement supérieure ou 30 images par seconde avec prise en charge de la 4K. Et, eh bien … C’est à peu près tout. Mis à part ce que nous pensons être des techniques d’éclairage améliorées, Like a Dragon ressemble à peu près à ce qu’il était sur PS4. La distance de tirage est encore un peu bancale et les rues de la ville sont remplies de textures de mauvaise qualité. Ce n’est pas un mauvais jeu dans l’ensemble, mais c’est dommage qu’il n’en fasse pas plus.

Heureusement, si vous n’avez pas encore joué à Like a Dragon, vous allez vous régaler. Et même si vous avez déjà joué à ce RPG souvent insensé sur PS4, il y a encore tellement de choses à apprécier lors d’une deuxième manche (même s’il faut noter que sauvegarder les données ne fait pas report de la version PS4, pour une raison insensée).

Like a Dragon reste une version fascinante unique et finalement très rafraîchissante des jeux de rôle traditionnels et de la série Yakuza. Il allie avec succès les qualités du RPG de la vieille école comme les batailles au tour par tour et un système de travail addictif avec un cadre moderne, et toutes les choses que nous aimons à propos de Yakuza. Cela inclut un scénario passionnant (c’est certes super lent à démarrer), un casting de personnages absolument géniaux et tout un assortiment d’activités optionnelles et de mini-jeux. Bref, c’est un délice.

Mais si vous recherchez une analyse beaucoup plus approfondie du jeu, vous devriez consulter notre revue complète de Yakuza: Like a Dragon PS4. En attendant, tout ce que vous devez vraiment savoir sur la version PS5, c’est que c’est la même expérience – elle est juste un peu meilleure.