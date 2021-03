Mini revue: Signs of the Sojourner (PS4) – Conversations détendues, basées sur des cartes

Signs of the Sojourner prend le concept de batailles basées sur des cartes et le transforme en quelque chose de beaucoup plus tranquille. Jouant en tant que propriétaire d’une boutique itinérante cherchant à stocker des produits de tout le pays sur des étagères, le jeu consiste à rencontrer un large éventail de personnages et à engager des conversations avec eux. Plutôt que vos systèmes de dialogue habituels, vous utilisez un jeu de cartes en constante évolution pour discuter avec des amis – ou des ennemis.

Chaque carte porte un symbole de chaque côté et l’idée est de les placer les unes à côté des autres pour que les symboles correspondent. Réussir cela mènera généralement à un résultat positif, tandis que le nettoyage rend normalement un personnage moins friand de vous. Étant donné que vous ne pouvez transporter qu’un nombre limité de cartes et que vous n’en aurez jamais assez pour «parler» efficacement à tout le monde, vous êtes obligé de nouer des relations solides et instables. La façon dont vous jouez a un impact sur la façon dont les personnages vous perçoivent et sur la fin du jeu.

C’est un système intelligent qui met un accent rafraîchissant sur les interactions sociales. Nous apprécions vraiment l’atmosphère paisible et le rythme détendu du jeu. Avec une caravane de compagnons, vous découvrirez progressivement chaque endroit du monde du jeu, et divers événements signifient que vous voudrez être à certains endroits à certains moments. Bien que nous ne puissions pas jouer à toutes les permutations du jeu, il est clair qu’il peut aller dans de nombreuses directions – cela pourrait valoir la peine de rejouer pour se concentrer sur d’autres personnes.

Certaines parties ne fonctionnent pas tout à fait. Un système de fatigue vous décourage des excursions prolongées et peut rendre les choses délicates, et le nombre limité de cartes signifie que vous êtes rarement prêt à parler avec tout le monde. Dans l’ensemble, cependant, nous dirions que c’est une expérience réussie et une bouffée d’air frais parmi tous les bruits habituels.