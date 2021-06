Mini-revue : Opération : Tango (PS5) – Action d’espionnage coopératif imparfaite mais amusante

Opération : Tango a une grande prémisse centrale ; vous et un ami devez travailler ensemble en coopération asymétrique pour accomplir un ensemble de missions secrètes à travers le monde. L’un joue l’agent, tandis que l’autre est le pirate informatique, et vous jouerez tous les deux un rôle essentiel pour sauver le monde de la cyber-destruction. Vous avez tous les deux des points de vue différents sur un scénario donné, la communication vocale est donc essentielle pour faire le travail.

En pratique, le jeu gère généralement assez bien cette idée. Les huit missions sont bien variées et vous permettent de faire des trucs d’espionnage sympas comme pirater des ordinateurs centraux, esquiver les lasers et traquer des cibles. L’histoire ne sert qu’à fournir un léger contexte à ce que vous faites, mais les objectifs et les paramètres sont tous intéressants et amusants. Résoudre des énigmes où vous devez vraiment coopérer – vous donner des codes ou guider l’autre joueur à travers les obstacles par exemple – est génial, et le jeu excelle lorsque vous êtes tous les deux sur la même longueur d’onde et que vous déjouez habilement les intrigues maléfiques.

Le problème, c’est que cela ne vous donne pas le temps ou l’opportunité de résoudre les problèmes naturellement. Que vous soyez l’agent ou le pirate informatique, le gameplay change fréquemment et vous serez constamment confronté à de nouvelles interfaces ou mécanismes. C’est bien beau, mais on ne vous laisse aucune place pour déterminer ce que vous êtes censé faire ; neuf fois sur 10, nous avons compris comment les choses fonctionnaient en essayant quelque chose et en échouant la mission. Il n’y a pas de marge de manœuvre pour expérimenter ; tu as presque avoir échouer à réussir. Frustrant, après que ces essais et erreurs soient passés et que vous sachiez ce que le jeu vous demande, c’est un très bon moment.

Il contient beaucoup de choses dans sa courte durée d’exécution, avec beaucoup de variété pour un ensemble unique de niveaux. Le jeu a du mal avec la fréquence d’images ici et là, en particulier en tant qu’agent, mais il a généralement l’air et sonne bien, et le système Hint est une bonne idée si vous avez besoin d’un pointeur ou deux. Malgré quelques petits revers, Operation: Tango vaut la peine d’être essayé si vous recherchez un coup de pied en coopération.