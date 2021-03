Mini revue: Immortals Fenyx Rising: Myths of the Eastern Realm (PS5) – Une extension sûre pour quelques heures amusantes

Le deuxième DLC d’Immortals Fenyx Rising prend la forme d’une aventure entièrement distincte intitulée Myths of the Eastern Realm. Basée sur la mythologie chinoise, cette extension propose un nouveau héros jouable, une nouvelle carte et une nouvelle histoire. Cependant, les choses ont à peine changé sur le plan mécanique, ce qui en fait un voyage très familier.

Le personnage principal Ku (dont le sexe et l’apparence ne peuvent pas être personnalisés), manie une épée, une hache et un arc, tout comme Fenyx. Il est également capable de voler grâce à des ailes mécaniques obtenues à quelques pas du DLC, et il débloque rapidement bon nombre des mêmes attaques et mouvements spéciaux qui ont fait de Fenyx un combattant si puissant. Si vous recherchez une toute nouvelle version de la formule Immortels, ce n’est certainement pas ça.

Mais si vous avez vraiment apprécié la version de base et que vous voulez juste plus de la même chose, vous ne pouvez pas vous tromper avec Myths of the Eastern Realm. Son temps d’exécution nettement plus court (il nous a fallu environ huit heures pour tout faire) donne sans doute l’impression que l’extension est plus concentrée que le jeu principal, et bien que l’intrigue emprunte un chemin prévisible, elle vous enchaîne toujours assez bien. C’est une excursion agréable dans l’ensemble.

En effet, la taille de la carte est parfaite pour ce type de DLC. L’une de nos principales critiques du jeu de base est qu’il est presque trop gros pour son propre bien; il est arrivé à un point où nous nous sommes fatigués de résoudre des énigmes de plus en plus fastidieuses. Mais en raison de sa longueur beaucoup plus gérable, Myths of the Eastern Realm évite ce problème, tout en continuant à apparaître comme une aventure complète qui vaut le prix demandé.

Encore une fois, Myths of the Eastern Realm n’est pas du tout lié à la campagne principale de Fenyx, mais une fois que vous avez terminé, vous déverrouillez tout l’équipement de Ku pour une utilisation dans le jeu principal. Un joli petit bonus, compte tenu de la puissance de certaines armes et armures de Ku.