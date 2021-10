Mini Review: Voice of Cards: The Isle Dragon Roars (PS4) – Un JRPG mémorable qui perd de la vapeur plus tard

Ne vous laissez pas tromper par le nom — Voice of Cards: The Isle Dragon Roars est ne pas un jeu de cartes. Vous ne construisez pas de deck ou ne vous battez pas contre des adversaires pour avoir une chance de gagner leurs biens précieux. Au lieu de cela, vous vous lancez dans une aventure de jeu de rôle très traditionnelle et étonnamment simple. Voice of Cards est un RPG japonais au tour par tour avec un skin de jeu de cartes sur table. Votre voyage est raconté par un homme – le maître du jeu – alors que vous vous lancez dans une quête pour tuer un dragon et récupérer sa prime.

Encore une fois, simple est le mot que nous utiliserions pour décrire l’histoire et la structure de gameplay de Voice of Card – du moins pour la plupart. Vous voyagez de ville en ville, de donjon en donjon, en parlant à des paysans en difficulté et en battant des bêtes assoiffées de sang. Mais ce qui distingue Voice of Cards, c’est son habitude de subvertir les attentes. Un certain nombre de moments de personnages intelligents et souvent humoristiques ponctuent l’intrigue, et il y a des moments où le gameplay est renversé juste pour prouver un point. Avec la réalisation de Yoko Taro de NieR, ce genre de rebondissements est peut-être attendu – mais cela n’empêche pas Voice of Cards d’être une expérience tout à fait charmante.

Le combat au tour par tour est au cœur de ce RPG méthodique. Au fur et à mesure que les membres de votre groupe progressent, vous débloquerez de nouvelles compétences et capacités qui continuent d’ajouter de la profondeur tactique à chaque rencontre – mais vers la fin du jeu, on a l’impression que le système de combat perd de la vitesse. Les ennemis regorgent de grands bassins de santé, et des courses de donjon trop longues commencent à saper votre enthousiasme. Si vous êtes comme nous, vous atteindrez également le niveau maximum du personnage bien avant le générique – et sans ce crochet de devenir plus fort, le combat peut devenir une corvée.

Heureusement, l’excellente présentation du jeu tient tout ensemble, et à environ 12 heures, Voice of Cards ne assez dépasser son accueil. Il existe également plusieurs fins à débloquer, mais des parties supplémentaires peuvent être un défi de taille. Voice of Cards n’est pas le genre de RPG dans lequel vous pouvez vous précipiter – son rythme délibérément lent fait partie du charme – mais il existe un mode New Game + légèrement étendu pour ceux qui ont envie de recommencer le dragon.