Mini Review: UnderMine (PS4) – Addictive Rogue-Lite Strikes Gold

Regardez, UnderMine n’est peut-être pas le jeu le plus original au monde, mais il prospecte les meilleurs morceaux de classiques de type voyous et résume le tout d’une manière nouvelle et soignée. Le résultat est une aventure addictive et stimulante que nous avons eu du mal à réprimer.

La principale chose qui rend ce rogue-lite si convaincant est sa progression constante. En jouant le rôle d’un modeste paysan, vous entrerez dans la mine dans le but de récolter autant d’or que vous pourrez trouver. Lorsque vous finissez par périr, vous perdez une partie de vos richesses, ne gardant initialement que la moitié des biens. Pourtant, l’or que vous gagnez peut être utilisé pour améliorer de manière permanente diverses statistiques, ainsi que la force des bombes, la puissance des potions, de nouvelles capacités, etc. Vous rencontrerez également de nombreux PNJ ayant besoin d’être sauvés qui vous aideront davantage entre les courses. Tout cela signifie que vous retournerez presque toujours à la mine un peu plus fort, ce qui signifie explorer plus profondément, et ainsi de suite.

Augmenter chaque course sont des reliques, des malédictions et des bénédictions. Ces objets puissants ont un grand impact sur vos excursions et la variété des effets est brillamment imaginative. Comme il s’agit d’un jeu généré aléatoirement, vous aurez besoin d’un peu de chance de votre côté – d’autant plus que les salles pleines d’ennemis peuvent devenir très difficiles – mais il fait un excellent travail en incorporant de nouvelles choses à expérimenter à chaque fois. Entre les mises à niveau persistantes et la variété proposée, il y a un fort facteur «one more go».

Ce n’est pas parfait; utiliser le saut flottant comme une esquive peut parfois vous causer encore plus de problèmes, viser votre pioche jetable est imprécis, et certaines pièces se sentent tout simplement injustes. Nous avons également remarqué quelques problèmes visuels étranges, bien que ceux-ci puissent être atténués en activant vsync dans les paramètres. Cela dit, si vous appréciez un rogue-lite, en particulier ceux avec des mises à niveau significatives, UnderMine vaut la peine d’être approfondi.