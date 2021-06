Mini Review: Tour de France 2021 (PS4) – Nacon Peddles Another Tactical Sports Sim

En dehors des logiciels de fitness comme Zwift et VirZOOM, il est difficile d’imaginer comment vous pouvez faire un jeu de cyclisme divertissant. Le studio français Cyanide essaie depuis plusieurs années maintenant, et le Tour de France 2021 est l’aboutissement de ses efforts jusqu’à présent, offrant une simulation réaliste du troisième événement sportif le plus regardé au monde. [Personally, we’d appreciate citation for that statistic from the press release, because it’s hard to believe – Ed].

Ayant eu un intérêt passager pour la série dans le passé, nous avons finalement opté pour la version de cette année, qui présente les 21 étapes de la course éponyme dans le monde réel, ainsi que des événements à une seule étape, dont une à Londres. Il s’agit cependant moins d’un jeu de course que d’une simulation : la communication avec vos coéquipiers est impérative et la gestion de l’énergie est à l’ordre du jour. Avez-vous assez d’essence dans le réservoir pour vous détacher du peloton et le retenir sur 150 kilomètres épuisants ? C’est votre appel à faire.

Vous pouvez aborder les courses individuellement, même en concevant vos propres circuits composés de vos itinéraires et lieux préférés. Alternativement, vous pouvez choisir de créer votre propre équipe, en recrutant des cyclistes du monde réel et en leur faisant gagner le maillot jaune. Tout le monde a le même modèle de personnage, ce qui est choquant, mais le comportement du peloton est étonnamment authentique – et vous obtenez un avant-goût de l’atmosphère du jour de la course alors que les fêtards crient «Allez! Allez! » que vous les dépassez.

Le mode Pro Leader vous permet de créer votre propre cycliste, et de vous concentrer sur la discipline dans laquelle vous souhaitez vous spécialiser, que ce soit le sprint ou l’escalade. Cependant, la mise à niveau est vague et insatisfaisante, et l’ensemble n’a pas la couche de brillance que vous attendez probablement d’autres jeux de sport plus populaires. C’est un titre étonnamment tactique dans l’ensemble, cependant, et il apporte quelque chose de différent au genre. Si vous recherchez un autre type de jeu de sport, cela pourrait valoir la peine de vous raser les jambes.