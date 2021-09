Mini Review: Toem (PS5) – Photography Puzzler est une aventure parfaite

Toem est une expérience extrêmement rafraîchissante. La portée du jeu est plutôt petite, mais cela a permis au développeur Something We Made de doubler son nouveau principe. Le résultat final est une aventure relaxante et joyeuse consistant à prendre des photos et à rencontrer des personnages adorables à chaque tournant.

Vous partez en pèlerinage pour trouver le phénomène titulaire au sommet d’une montagne. Pour vous y rendre, vous explorerez une série de lieux adorables, complétant de petits puzzles et objectifs afin de gagner des tampons et un trajet en bus jusqu’au prochain arrêt. Présenté en noir et blanc, c’est un choix intéressant pour un jeu sur la photographie, mais il regorge de charme et de moments mémorables malgré le manque de couleur. En utilisant votre appareil photo – qui reçoit quelques améliorations pratiques au fur et à mesure de votre progression – vous devrez aider des dizaines de personnages avec une grande variété de tâches. Vous apercevrez des éclaireurs se cachant dans les bois, aidant à réparer un générateur et prenant un fantôme à un rendez-vous. Ces objectifs sont merveilleusement créatifs et ne se répètent jamais ; tout le voyage vous présente de nouvelles choses à voir et à faire.

Lorsque vous prenez des photos, vous passerez d’une vue isométrique à une vue à la première personne, vous donnant une perspective différente sur le monde et vous permettant de voir des choses que vous ne pourriez pas autrement. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, et la seule restriction est la capacité de votre album photo. Chaque environnement regorge de choses mignonnes et amusantes à photographier, et il y a beaucoup de secrets à découvrir pendant que vous y êtes. Mieux encore, il n’y a aucune pression – en fait, avec la musique relaxante du jeu et sa capacité à revenir en arrière, vous vous retrouverez probablement à prendre votre temps pour tout vous imprégner.

C’est un jeu très simple que vous pouvez facilement terminer en un week-end, mais c’est une aventure satisfaisante, imaginative et infiniment agréable pendant qu’elle dure.