Mini Review: The Persistence Enhanced (PS5) – Survival Horror Roguelite Still Rocks

Avant Returnal, il y avait The Persistence. Être attaché à PlayStation VR au lancement, l’horreur de survie de science-fiction roguelite de Firesprite n’a jamais vraiment attiré l’attention qu’elle méritait, mais c’était un mariage de genres bien exécuté. Installé à bord d’un vaisseau de colonie abandonné dans l’espace lointain envahi par un équipage muté, vous vous retrouvez ravivé par l’IA du système sous la forme d’une série de corps « imprimés », votre objectif ultime étant de restaurer les systèmes du vaisseau et d’empêcher qu’il ne soit déchiré par un trou noir mortel.

Le récit sert en grande partie de justification à la boucle de jeu, qui vous fait mourir fréquemment et améliore progressivement votre arsenal et vos capacités. Les cellules souches peuvent être violemment extraites des ennemis et dépensées pour des déverrouillages persistants, vous rendant de plus en plus capable au combat et en furtivité à mesure que vous progressez. Le gameplay est en fait extrêmement bien conçu : si vous êtes détecté, vous pouvez utiliser un bouclier pour contrer les attaques ennemies, créant ainsi une ouverture pour vous permettre de frapper.

Les niveaux sont principalement générés de manière aléatoire, bien que des rencontres de clôture sur chaque deck permettent au développeur de créer des alarmes de saut préconçues et des moments de set-piece. Le sens de la progression est excellent d’un bout à l’autre, et très peu de descentes seront une perte de temps totale comme les meilleurs roguelites du genre, on a toujours l’impression d’avancer, même si on ne progresse pas nécessairement narrativement.

De plus, Firesprite démontre une excellente maîtrise du matériel PS5 – il travaillerait prétendument sur un titre PSVR2 très médiatisé, donc pas de surprise là-bas – avec un mode de traçage de rayons époustouflant qui transforme pratiquement tout le vaisseau spatial en miroir. Personnellement, nous avons préféré jouer à 60 images par seconde avec le lancer de rayons désactivé – les réflexions de l’espace de l’écran sont toujours très bonnes – mais c’est une excellente démonstration de ce dont la technologie est capable.

Notre seule critique est que le gameplay n’a pas parfaitement fait la transition vers le jeu de crêpes ; regarder des objets avait du sens sur PSVR, mais est étrange dans un support plus traditionnel. Vous vous y habituez rapidement, cependant, et à partir de là, la boucle gratifiante vous accroche.