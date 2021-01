Mini Review: The Pedestrian (PS5) – Un casse-tête unique brille avec un excellent retour haptique

Dans un monde aux suites peu créatives et aux idées remaniées, The Pedestrian se distingue comme une expérience vraiment unique et mémorable. À la base, le jeu est un puzzle-plateforme 2D où votre objectif est de guider un bâton sans nom vers la porte à la fin de la scène. Le problème, c’est que tout le jeu se déroule sur des panneaux de signalisation, des panneaux d’affichage, des feux de signalisation, etc. Le joueur doit se déplacer et relier différents panneaux entre eux afin que le piéton puisse franchir des portes et des échelles qui seraient autrement une impasse. Étant donné que la plupart des énigmes sont indépendantes les unes des autres, The Pedestrian est un excellent jeu de prise en main qui fait vraiment travailler son cerveau.

Une caractéristique impressionnante est l’utilisation du retour haptique. Chaque pas fait, chaque objet ramassé et chaque trampoline rebondi se reflète dans la manette PlayStation 5 DualSense, qui offre un niveau d’immersion invisible dans la plupart des plateformes. À cela s’ajoute le score phénoménal. Chaque morceau est atmosphérique et correspond parfaitement au ton du jeu, mais des airs comme celui qui joue à l’université sont d’excellents morceaux à part entière.

Bien que The Pedestrian soit un excellent jeu de plateforme de puzzle, il n’est pas parfait. L’absence la plus notable dans le jeu est probablement un système d’indices. Les énigmes peuvent parfois devenir extrêmement difficiles, devenant même à la limite de la frustration. De plus, une autre occasion manquée est l’utilisation du pavé tactile par le jeu. Lorsque le fait d’appuyer sur le pavé tactile fonctionne comme le bouton d’interaction, le curseur ne peut pas être contrôlé en faisant glisser votre doigt dessus. Ce pinaillage n’affectera peut-être pas beaucoup de joueurs, mais cela reste une exclusion étrange. Mis à part les frustrations mineures, The Pedestrian est un fantastique puzzle-plateforme qui se démarque de la foule. Pour ceux qui recherchent une expérience de prise en main unique, l’investissement en vaut la peine.