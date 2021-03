Mini Review: The Outer Worlds: Murder on Eridanos (PS4) – DLC décent qui ne réalise pas son potentiel

The Outer Worlds: Murder on Eridanos est la deuxième et dernière extension du jeu. Tout comme Peril on Gorgon, c’est une autre aventure solide qui vous emmène dans un tout nouvel endroit. Cette fois-ci, l’équipage du Unreliable se retrouve sur le Grand Colonial – essentiellement un immense complexe hôtelier qui tourne autour de l’atmosphère d’Eridanos, une géante gazeuse. En ce qui concerne les paramètres, c’est certainement un choix intrigant, et ses nombreux environnements sont beaucoup plus diversifiés que vous ne le pensez.

Comme le nom du DLC l’indique, vous êtes ici pour résoudre un meurtre – et pas n’importe quel meurtre. Le visage le plus reconnaissable de toute la colonie, l’actrice Halcyon Helen, a été retrouvée morte dans la salle de bal de l’hôtel, avec des circonstances mystérieuses entourant sa disparition soudaine. Naturellement, c’est à vous de pointer du doigt.

Les premières heures de Meurtre sur Eridanos sont très prometteuses. Vous vous rendez dans chacune des principales installations du Grand Colonial pour interroger les suspects et recueillir des indices, rencontrant toutes sortes de personnages farfelus. Il est facile de s’investir grâce au dialogue généralement excellent de l’extension et aux options de dialogue ultérieures – dont beaucoup sont brillamment comiques. Vous pouvez pleinement assumer le rôle d’un inspecteur professionnel si vous le souhaitez – ou vous pouvez vous frayer un chemin tout au long du processus, insulter les gens avec désinvolture et tirer des conclusions hâtives. Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup de place pour un bon jeu de rôle.

Il est donc malheureux que le DLC laisse vraiment tomber la balle plus tard. Bien qu’il y ait encore du plaisir à ressentir à quel point tout cela est stupide, il y a un air de déception distinct alors que l’intrigue approche de son apogée. Il est certes difficile d’écrire sans rien gâcher, mais en fin de compte, c’est un grave faux pas qui enlève le bord de cette aventure autrement époustouflante.

Comme évoqué, il y a encore assez de choses à aimer à propos de Murder on Eridanos pour que nous le recommandions. Il y a un tas de quêtes secondaires amusantes dans lesquelles se retrouver et un certain nombre de secrets à découvrir – y compris un nouvel équipement de fin de partie qui est intelligemment caché – mais il est difficile de secouer le sentiment que ce dernier hourra aurait pu, et aurait probablement dû, frapper un beaucoup plus difficile.