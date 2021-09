Mini Review: The Medium (PS5) – L’une des meilleures expériences d’horreur sur PS5

Avec toutes les rumeurs selon lesquelles Bloober Team travaille potentiellement sur un nouveau jeu Silent Hill, il est facile d’oublier pourquoi l’équipe est devenue célèbre en premier lieu. Son projet le plus récent, The Medium, a finalement fait le saut vers la PS5 et cela pourrait très bien être la meilleure expérience d’horreur psychologique sur la console.

L’histoire suit Marianne, une médium ayant le pouvoir de voyager entre le monde des esprits et le monde réel, alors qu’elle explore un hôtel abandonné et les événements derrière le massacre de Niwa. À certains moments, vous pourrez contrôler à la fois l’esprit et les versions du monde réel de Marianne pour aider à résoudre des énigmes vraiment géniales. De plus, contrairement à Resident Evil, l’histoire est au premier plan ici et vous saisira jusqu’à la toute fin.

Il est indéniable qui est le public cible de The Medium. Les fans du classique Resident Evil, PT et bien sûr de Silent Hill se sentiront immédiatement à l’aise avec The Medium. Le jeu emprunte des éléments à chacun de ces jeux pour créer une atmosphère vraiment terrifiante qui ressemble et se joue bien sur PS5. Les angles de caméra fixes, par exemple, sont quelques-uns des points forts de l’atmosphère ici. De même, l’arsenal extrêmement limité à votre disposition ne fait qu’ajouter à la peur que vous ressentez à chaque virage.

Bien que le gameplay de base de The Medium soit indéniablement génial, il y a quelques problèmes mineurs. Les vitesses de déplacement sont incroyablement lentes, faisant de la traversée une corvée. Le plus gros problème vient du retour haptique du DualSense. Le grondement est constamment désynchronisé du gameplay, ce qui ruine l’immersion du jeu. Il existe également plusieurs cas de ralentissement et de perte de trame.

Bien qu’il y ait quelques légers problèmes techniques, The Medium est indéniablement un jeu d’horreur fantastique. Pour les fans du genre, ce jeu obtient une recommandation facile.