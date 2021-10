Mini Review: The Good Life (PS4) – Le dernier de SWERY est déroutant, cassé et brillant

Dans une industrie qui prône la violence et le gore, il est toujours rafraîchissant de jouer quelque chose qui favorise plutôt la nature et l’éducation. Bien sûr, frapper un gobelin à l’arrière de sa tête étrange est génial. Cathartique, même. Mais parfois, juste pour changer, ce serait bien de se promener dans une ruelle anglaise calme avant de déguster une délicieuse pinte tiède dans un vieux pub poussiéreux.

Pour le meilleur ou pour le pire, c’est l’expérience offerte par The Good Life, le dernier jeu du créateur de Deadly Premonition Hidetaka ‘SWERY’ Suehiro. C’est une douce aventure inspirée du RPG qui n’est absolument pas pour tout le monde.

En tant que photojournaliste Naomi, les joueurs doivent découvrir le sombre secret qui se cache au cœur de Rainy Woods, une représentation éthérée d’un pays anglais interprété à travers l’objectif d’une équipe de développement japonaise. La majeure partie de votre temps est consacrée à l’exploration de la carte étrangement vaste du jeu, à chevaucher des moutons afin de compléter une liste interminable de quêtes de récupération et de défis photographiques pour les habitants bizarres de la ville.

Les fans de SWERY seront ravis de savoir que The Good Life est en fait les sections de simulation de vie de Deadly Premonition étendues en un jeu complet. Les résidents ont tous leurs propres horaires et routines. Les joueurs doivent garder Naomi bien nourrie et sans stress en mangeant quotidiennement des assiettes de hérisson sauté et des pintes de bière ambrée.

Malheureusement, cette base mécanique relaxante est entachée d’une myriade de problèmes gênants. Certaines sections de jeu obligatoires sont frustrantes jusqu’à la misère, comme un mini-jeu particulier où vous êtes chargé d’équilibrer une balle sur laquelle vous avez à peine le contrôle sur la balançoire la plus glissante de la planète. Sans oublier que l’ensemble du jeu est en proie à un bug cohérent qui fait clignoter la ville et divers autres aspects environnementaux lorsqu’il est joué sur une PlayStation 5. Comment le jeu lancé avec un problème aussi distrayant nous dépasse, surtout si l’on considère le jeu fonctionne presque parfaitement sur une PS4.

Pour ceux qui aiment les expériences interactives bizarres, The Good Life est une curiosité essentielle à ne pas manquer. Pour tous les autres, il s’agit d’une corvée à peine fonctionnelle qui est presque garantie de frustrer et de dérouter.

Pourtant, vous devez le remettre à SWERY : personne d’autre ne fait de jeux comme celui-ci.