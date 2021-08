Mini Review : Synth Riders (PSVR) – Un jeu de rythme VR avec un son différent

Nous avons déjà épousé les vertus des jeux de rythme VR, et maintenant nous avons un nouveau titre à ajouter au mix : Synth Riders. Bien que mécaniquement similaire à Beat Saber en surface, Synth Riders a quelques exceptions notables qui lui permettent de se démarquer. Parmi ces fonctionnalités, nos préférées sont les «rails», dans lesquels vous gardez votre main en équilibre sur un rail déviant alors qu’il traverse l’écran. Pensez-y comme si vous broyiez sur une planche à roulettes. Ce système de rail est de loin la meilleure solution que nous ayons vue en VR pour gérer les notes de longue durée.

Le jeu est également très malléable, avec un nombre presque écrasant de modificateurs et de paramètres avec lesquels jouer. Cela s’étend également au gameplay de base, qui vous permet de choisir entre les modes «rythme» et «force». Alors que le rythme consiste davantage à s’assurer que vos mains sont dans la bonne position lorsque les notes vous atteignent, la force vous encourage à poursuivre plus agressivement les sphères qui volent vers vous le long de la piste. Le fait que le titre soit si flexible tout en restant cohérent est tout un exploit. Aucun style de jeu ne souffre grâce à l’autre.

Le volume de contenu au lancement est tout aussi impressionnant. Avec l’avantage de quelques années de support PC VR, Synth Riders lance avec 55 chansons comme expérience de base, ainsi que 25 pistes supplémentaires que vous pouvez acheter. Et la sélection musicale actuelle est phénoménale. Alors que la plupart des autres titres rythmiques mettent davantage l’accent sur l’EDM et le dubstep, etc., Synth Riders – bien qu’il en inclue un peu – jette son dévolu ailleurs. L’accent est mis sur la synthwave, la synthpop et, plus curieusement, l’électro-swing.

Alors que de nombreux artistes percutants comme Palais des caravanes, Muse, et La progéniture sont des morceaux payants, la liste des morceaux de base est diversifiée, impressionnante et, surtout, amusante. Cependant, si vous avez envie de plus, les packs de chansons payants incluent des « expériences » qui s’apparentent davantage à des vidéos musicales interactives, et elles sont assez étonnantes.