Mini Review : Super Monkey Ball : Banana Mania (PS5) – Sony Potassium 5

Ces singes ont un problème. Eh bien, une succession de problèmes, vraiment, mais le principal est qu’ils ont été piégés dans des sphères géantes sans raison. Et ils sont bien-aimés, ces singes : depuis l’époque GameCube, Super boule de singe a été (peut-être déroutant) populaire, avec des rendements de plus en plus décroissants dans des Super Monkey Ball Aventure jusqu’à la récente Banane Blitz HD.

Ici, cependant, vous avez un remake fonctionnel de la PS2 et de la Xbox Super Monkey Ball Deluxe, lui-même une compilation de 2005 du jeu original et de sa suite. La présentation a été remaniée, mais l’action simienne de base semble avoir été laissée en grande partie intacte. Si vous n’avez jamais joué à Monkey Ball, c’est un peu comme ces vieux labyrinthes de marbre en bois où vous inclinez l’aire de jeu pour faire rouler la balle, sauf que cette fois il y a un petit singe.

La suppression de tout type de piquets est ici un choix intéressant ; le système des vies a été supprimé au profit d’un recours plus direct (et contemporain) à la répétition. Malheureusement, sans état d’échec ou jeu constamment qualifié nécessaire, le jeu commence à se sentir monotone assez rapidement. Et ce n’est pas de la crétinité « git gud » : s’il n’y a rien à atteindre, nous ne voyons pas qu’il y a beaucoup d’intérêt à persévérer.

Heureusement, il existe de nombreux éléments à débloquer, des personnages secrets (y compris Sonic, Tails et, euh, Kazama Kiryu) à plus de skins et aux mini-jeux habituels. Malheureusement, ces derniers se sentent polis au point de inachevé parfois et nous nous sommes demandé pourquoi ils s’embêtaient.

Pourtant, tout a l’air magnifique, se déplace en douceur et semble exubérant comme jamais. Nous dirions que pour les fanatiques de Monkey Ball, c’est un peu un must, mais alors ces fanatiques sont ceux qui remarqueront les fissures plus que quiconque. Donc, nous ne savons pas, en fin de compte, à qui cela s’adresse. Les nouveaux arrivants peuvent se demander de quoi il s’agit.