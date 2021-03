Mini Review: Stubbs the Zombie dans Rebel Without a Pulse (PS4) – Une relique vraiment bizarre du passé du jeu

À son niveau le plus élémentaire, Stubbs the Zombie est un jeu relativement simple. Vous incarnez le monstre titulaire et vous devez vous frayer un chemin à travers l’utopie art déco de Punchbowl. Cela semble assez simple, non? Eh bien, après les deux premiers niveaux, vous avez découvert toutes les capacités et tous les pouvoirs dont Stubbs a à sa disposition. Vous pouvez lancer vos organes internes sous forme d’explosifs, lancer votre tête comme une boule de bowling et détacher votre bras pour posséder des humains normaux. Et bien sûr, vous pouvez passer le gaz comme une attaque paralysante à zone d’effet.

Ce manque de croissance crée une courbe de difficulté très bizarre. La plupart de l’expérience est très simple. Les environnements changent et le nombre de méchants augmente, mais cette dernière partie est brutale. Les ennemis deviennent soudainement des éponges de dégâts et Stubbs perd beaucoup plus de santé apparemment sorti de nulle part. C’est finalement le plus gros problème du jeu. Les derniers niveaux sont un slog absolu et enlèvent presque complètement tout le charme ou l’étrangeté présents au début.

Cela s’applique également mécaniquement. Il y a tellement d’étranges moments ponctuels plus tôt dans le jeu, comme un jeu de rythme ou un segment furtif pour perpétrer une évasion de prison. Tout cela est dépouillé et réduit à une série de couloirs avec ennemi après ennemi à traverser, et c’est à peu près tout. Posséder des ennemis et utiliser leurs armes pour tuer des soldats et des scientifiques aide un peu, mais il ne faut pas longtemps pour arrêter d’être amusant.

Ce sont tous des problèmes qui étaient présents dans le titre lors de son lancement en 2005, de sorte que le port ne peut pas faire grand-chose. Dans cet esprit, le jeu est solide – taux de trame stable, les actifs semblent aussi bons qu’ils le pourraient sans une révision, et les commandes modernisées sont une amélioration démontrable. La détection des coups est un peu lente, mais cela vaut le prix d’entrée pour avoir un aperçu d’une telle bizarrerie. Bien que dire que le jeu manque de concentration pourrait être interprété comme une insulte, il est vraiment fascinant de voir un jeu créé avec, pour l’époque, un niveau de qualité aussi élevé qui porte autant de chapeaux différents. Et pour cela, nous apprécions l’opportunité d’en faire l’expérience à l’ère moderne.