Mini Review: Recompile (PS5) – Digital Metroidvania a du style mais peu de substance

Recompile est l’un de ces jeux qui se montre extrêmement bien, mais la réalité est une expérience qui ne colle pas tout à fait à l’atterrissage. Incarnant un virus dans l’intention d’infiltrer et de réparer The Mainframe, un système informatique qui a mal tourné, il s’agit d’un jeu d’action en 3D qui regards super, mais n’a pas tout à fait assez pour le sauvegarder.

La présentation est en effet très lisse, avec l’interface utilisateur et les environnements tous liés à ce look de monde numérisé. Le seul problème avec le style artistique est que, bien que le contraste entre toute l’obscurité et les lumières vives soit frappant, cela peut signifier que vous ne pouvez littéralement pas voir où vous devez aller ensuite. Ce n’est pas toujours un problème, mais il y a beaucoup d’espace noir qu’il est presque impossible de traverser sans quelques essais et erreurs. Augmenter la luminosité peut en fait être une nécessité.

Manœuvrer à travers les différents niveaux est au moins très satisfaisant. Une fois que vous avez déverrouillé plusieurs sauts, des tirets aériens et plus encore, vous vous élancerez rapidement à travers les environnements ouverts, et c’est amusant de trouver comment atteindre ces zones les plus difficiles. Vous êtes cependant interrompu par des ennemis et des boss, et le combat est un autre point faible. Vous obtenez lentement diverses armes mais elles sont toutes un peu décevantes; combattre les boss en particulier peut être un casse-tête avec des armes qui semblent faibles.

Les puzzles qui consistent à parcourir des portes logiques en appuyant sur des boutons sont bien, mais pas particulièrement éprouvants. Le mécanisme de piratage a cependant son utilité, et une histoire étonnamment engageante vous guidera à travers le jeu malgré ses défauts. C’est dommage qu’une partie du gameplay ne soit pas à la hauteur, car il y a de bonnes idées ici. Malheureusement, il existe un niveau de qualité incohérent qui rend Recompile difficile à recommander.