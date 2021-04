Mini Review: R-Type Final 2 (PS4) – L’un des plus grands Shmups de tous les temps obtient une suite en temps opportun

Lorsque vous prenez le temps de considérer les vrais grands du genre shmup, quelques noms ont tendance à apparaître avec une régularité alarmante. Darius. Gradius. Envahisseurs de l’espace, si vous vous sentez particulièrement livresque. Cependant, peu de tireurs ont eu le même degré d’impact que Type R atteint quand il a frappé les arcades en 1987. La combinaison judicieuse de visuels souvent grotesques avec l’emblématique Wave Cannon et Force Pod a fait un shmup qui a joué et s’est senti totalement différent des autres – et au fil des ans, une foule de suites se sont construites sur cette réputation, jusqu’à la finale de R-Type sur PS2, le chant du cygne supposé pour toute la franchise (sans compter le tour par tour Tactique / Commandement de type R jeux sur PSP, bien sûr).

Le récent financement participatif R-Type Finale 2 prouve que son prédécesseur PS2 n’était pas assez aussi définitive qu’Irem l’a fait, et sert de compagnon idéal à son précurseur de 2003. C’est une affaire lente et souvent méthodique, avec la mémorisation par cœur aussi importante que les réflexes rapides comme l’éclair. L’écran est rarement rempli de balles, mais vous êtes chargé d’utiliser le Force Pod aussi efficacement que possible pour vous protéger des menaces entrantes, tandis que le Wave Cannon doit être déployé avec soin pour vous assurer de ne jamais rester vulnérable pendant sa charge en plusieurs étapes. -up time. Pour compliquer les choses, vous devrez également utiliser la fonction de réglage de la vitesse (contrôlée par les déclencheurs d’épaule gauche) pour vous assurer de pouvoir naviguer en toute sécurité dans les niveaux souvent claustrophobes.

Alors que les visuels d’Unreal Engine semblent parfois un peu basiques (la version de ce jeu sur le niveau « énorme cuirassé » de R-Type semble presque comiquement simpliste) et que la musique alterne d’épopée à légèrement embarrassante (le thème de fin continue la tendance de l’incroyable japonais. -jeux faits ayant absolument terrible chansons jouant sur leurs crédits), R-Type Final 2 parvient toujours à cocher toutes les cases que les fans voudront. C’est difficile comme de vieilles bottes et nécessite de très nombreuses parties avant de cliquer – et heureusement, il y a tellement de variantes de vaisseaux à débloquer que vous reviendrez pendant des semaines et des semaines. Ces navires sont « développés » à l’aide de matériaux gagnés en jouant au jeu encore et encore, et bien qu’il soit décevant que certains soient enfermés en tant que récompenses pour les contributeurs de Kickstarter, le fait de déverrouiller un nouveau navire et de le sortir pour un tour ne perd jamais son faire appel.

En fin de compte, R-Type Final 2 est exactement ce à quoi vous vous attendez d’une suite de R-Type Final. Il ne tente certainement pas de réinventer la roue, et certains peuvent être un peu déçus par le fait qu’il manque de changements de gameplay massifs par rapport aux tranches précédentes de la franchise. Pourtant, c’est plutôt manquer le point; des jeux comme celui-ci ne sont plus aussi courants qu’ils l’étaient autrefois et obtenir un shmup d’une telle qualité en 2021 est vraiment quelque chose à célébrer.