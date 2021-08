Mini Review : Quake (PS4) – Nouvelle couche de peinture pour le FPS légendaire

Quake est l’un des les tireurs. Faisant partie de la sainte trinité d’id aux côtés de Wolfenstein et DOOM, Quake est le plus récent du groupe et, selon à qui vous demandez, le meilleur. Ce plus récent offre l’expérience dont vous vous souvenez, avec un entier beaucoup de valeur ajoutée. C’est tout à fait le paquet, emballant dans cinq campagnes – y compris la campagne 2016 de Machine Games, ainsi qu’une toute nouvelle – et le légendaire mode multijoueur du jeu. Bien que les serveurs ne soient pas très peuplés, le temps nous dira si cela change. Étant donné que le jeu est toujours joué régulièrement à travers le monde, cela pourrait simplement être dû au fait qu’une nouvelle avenue de jeu n’est pas nécessaire.

Mécaniquement, le jeu offre toujours une expérience fascinante, avec un jeu de tir et des mouvements satisfaisants dans des environnements de type labyrinthe. Quake reprend la formule établie par les tireurs précédents pour la conception de niveaux et les rend moins opaques et obtus : vous n’avez pas besoin de passer des heures à cliquer sur chaque morceau de mur au hasard pour trouver des secrets, vous avez juste besoin de quoi regarder dans les coins où le jeu est n’essayez pas d’attirer vos yeux vers. Il en résulte une sorte de situation du meilleur des deux mondes, car le jeu présente le principe de conception à la fois des FPS contemporains et des premiers FPS, ce qui en fait une expérience qui est toujours excellente après toutes ces années. Il est particulièrement intéressant de jouer aux campagnes développées par Machine Games, car il est immédiatement évident à quel point Suite il y a pour eux. Je crédite la création d’un jeu avec un ensemble d’outils si décadent que Machine Games peut créer des campagnes pour un jeu lancé il y a plus de 20 ans, et les avoir toujours comme faisant partie de la même expérience.

Les ennemis sont visuellement grotesques et leur agressivité aveuglante en fait une expérience qui, même si vous avez déjà joué, est une expérience difficile. Vous devez tirer le meilleur parti de toutes vos armes, même si la stratégie classique « utilisez votre fusil à pompe le plus souvent possible » reste viable. Idem pour le lance-roquettes, l’arme la plus étroitement associée au jeu.