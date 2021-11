Mini Review: Panorama Cotton (PS4) – Un jeu de tir sur rail 16 bits techniquement impressionnant dans Unloving Port

Il est heureux que United Games Entertainment travaille aux côtés d’ININ Games et de Ratalaika Games sur la programmation des ports pour apporter uniquement des jeux rétro japonais aux consoles modernes, comme le jeu de tir sur rail Space Harrier de Mega Drive, Panorama Cotton. C’est magique d’être témoin du vieillissement du matériel 16 bits – qui a converti de manière peu impressionnante les jeux Super Scaler de SEGA comme Galaxy Force II, Thunder Blade et Turbo OutRun – que Success a obtenu des résultats graphiques techniquement époustouflants en utilisant l’art perdu de la mise à l’échelle des sprites.

L’original Coton Le cadre effrayant et mignon est merveilleusement étendu, aux côtés de la bande-son créative de Kenichi Hirata, pour composer l’excentricité jusqu’à onze. Avec la possibilité d’ajuster la vitesse de Cotton et d’utiliser des commandes inversées pour diriger la sorcière à balai, les éléments de tir efficaces établis dans l’original de Cotton Reboot ! transcender à un seul joueur, perspective à la troisième personne.

C’est un plaisir chaotique de faire exploser des cristaux colorés pour des attaques magiques, d’emprunter plusieurs itinéraires à travers des niveaux conçus de manière imaginative et de collecter des bonus Tea Time. Avec cinq étapes surréalistes et une section « Dernière bataille », il faut 45 minutes pour le battre. ou des tricheurs.

Suite au bon travail de Ratalaika sur Gleylancer, Panorama Cotton propose une quantité bienvenue d’options d’affichage pour les shaders CRT, les lignes de balayage et la courbure de l’écran. Malheureusement, les bugs des premières versions ont miné notre confiance dans les petits détails, par exemple, on ne savait pas comment nous avons déverrouillé la fée jouable Silk, il n’y a pas d’options de fond d’écran et le DAR 4:3 sans affichage de shader remplit par erreur l’écran large. De plus, le texte de l’histoire en japonais n’a pas été traduit, il n’y a pas de manuel de jeu et son prix est deux fois plus élevé que celui de Gleylancer.

C’est décourageant qu’un jeu Mega Drive auparavant exclusif au Japon, patiemment attendu depuis 1994, est maintenant connu pour sa mauvaise présentation en raison de la sortie de la version 1.00 avec des erreurs d’émulation de rupture de gameplay – comme les obstacles d’échafaudage manquants de l’étape 2 et les ennemis invisibles. Il y avait une fenêtre étroite pour le battage médiatique d’Halloween 2021, et même si heureusement une semaine plus tard, la version 1.01 a été corrigée dans les sprites omis, Panorama Cotton pourrait toujours être hanté par l’infamie de la conversion de Ratalaika. Étant donné que de nombreux joueurs n’ont jamais connu ce jeu rare, il serait dommage s’ils pensaient qu’un port PS4 initialement mauvais est directement corrélé à la qualité de l’original.