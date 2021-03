Mini Review: Mundaun (PS4) – La beauté dans le style, mais pas le gameplay

Quand un jeu a autant d’avantages que Mundaun, c’est d’autant plus déchirant qu’un aspect vital laisse tout le monde tomber. Obligé de rentrer chez lui suite à l’environnement suspect de la mort de son grand-père, le sort de Curdin pour la connaissance est rehaussé par des signaux audio à glacer le sang, une atmosphère tendue et inquiétante et un style artistique prêt à vous faire frissonner. C’est tellement dommage que Mundaun ne soit pas particulièrement amusant à jouer.

Rappelez-vous la structure de la plupart des jeux d’horreur indépendants à la première personne des cinq dernières années et vous serez sur la bonne voie. Les sections furtives maladroites sont nombreuses, le combat semble maladroit et les énigmes marquent votre progression à de nombreux tours. Certains sont assez simples. D’autres ne le sont pas. C’est la boucle typique de rechercher dans l’environnement les bons objets et de trouver des invites d’interaction – rien d’extraordinaire, sauf lorsque le jeu vous dit de placer une bougie dans un rebord de fenêtre et vous laisse ensuite à vous-même. Celui-là a pris beaucoup trop de temps à comprendre.

Cet ennui en vaut presque la peine, cependant, alors que le récit se déroule tout au long de l’aventure d’environ six heures. Mundaun met immédiatement en place une prémisse intéressante et ne se retient pas avant le générique, révélant peu à peu ses subtilités à travers des scènes obsédantes et des histoires environnementales. Ce sont des choses fascinantes qui, en travaillant en tandem avec ses graphismes atmosphériques, créent une expérience mémorable malgré un gameplay oubliable.

Avec ses visuels décalés dessinés à la main, Mundaun transforme même les objets les plus bénins en quelque chose de sinistre. Le fait de le jouer n’est peut-être pas un plaisir, mais le regarder l’est très certainement. Quand la bande-son croît et l’ambiance décoiffante s’installe, il n’y a rien de tel que les menaces de Mundaun.