Mini Review: Mortal Shell: Enhanced Edition (PS5) – Souls-Like obtient une seconde chance méritée

À une époque où les jeux de type Souls sont devenus de plus en plus populaires, Mortal Shell sur PlayStation 4 a acquis un culte pour son monde expansif et son dévouement à ses racines Dark Souls. En tant que Foundling, votre objectif est de vaincre The Unchained et les nombreux boss difficiles sur votre chemin, tout en habitant de nouveaux obus et des améliorations pour changer et améliorer votre style de jeu. Maintenant, après six mois, Mortal Shell: Enhanced Edition vise à amener le jeu sur la PS5 plus grand et meilleur que jamais.

L’un des plus gros tirages de l’édition améliorée de Mortal Shell réside dans les performances du jeu. Au lieu de fonctionner à 30 images par seconde sur la PS4 et la PS4 Pro, la version PS5 fonctionne à une vitesse fluide de 60 images par seconde, ce que les fans de jeux de type Souls remarqueront et apprécieront immédiatement pendant le combat. De plus, la mise à niveau offre également une prise en charge 4K, des textures améliorées et des temps de chargement beaucoup plus rapides. Cependant, le jeu a toujours du mal avec les éléments et la texture pop-in parfois, et il y a des cas de crash du jeu.

L’un des plus grands points forts, cependant, se présente sous la forme des nouvelles améliorations PS5 DualSense, en particulier le retour haptique. À mesure que vous approchez de nouveaux obus, le grondement du contrôleur deviendra de plus en plus puissant, créant une sensation différente de tout ce qui est actuellement sur PS5. On a vraiment l’impression que le DualSense essaie de sauter hors de vos mains et dans l’écran – une vitrine remarquable de la puissance du contrôleur phare de la PS5.

D’un autre côté, le support Adaptive Trigger est un peu court en comparaison. Après avoir utilisé votre capacité de durcissement, votre gâchette se verrouille pendant quelques secondes pendant qu’elle se recharge. Bien que génial dans le concept, si vous essayez instinctivement d’appuyer sur la gâchette, il commencera à grincer et à riposter. Parfois, on a l’impression que les déclencheurs se cassent complètement, créant finalement une aversion dangereuse pour l’un des mécanismes de base du jeu.

Mortal Shell: Enhanced Edition est indéniablement inspiré par les goûts de Dark Souls, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Bien que la mise à niveau ne résout pas tous les problèmes techniques rencontrés par l’original, les améliorations de la PS5 sont suffisantes pour faire de cette version la version définitive du jeu. Si Demon’s Souls n’a pas égratigné vos démangeaisons, Mortal Shell: Enhanced Edition vaut la peine d’être essayée.