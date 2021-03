Mini Review: Monster Truck Championship (PS5) – Un simulateur agréable

Nous n’avons pas vu beaucoup de coureurs basés autour de monster trucks. THQ Nordic a récemment publié un nouveau Monster Jam entrée, mais c’est plus une course d’arcade qu’un simulateur réaliste. Lancé sur PlayStation 4 en octobre dernier, Nacon’s Championnat Monster Truck nous a offert cette alternative, et maintenant il est de retour avec une édition nouvelle génération. Malgré des mises à niveau minimes, il y a un moment agréable à l’intérieur.

Le mode Carrière est l’endroit où vous passerez la plupart de votre temps, offrant trois ligues avec plusieurs événements, et vous avez cinq types d’événements. La course est votre événement standard à 8 joueurs, stimulant les coureurs IA. Les contre-la-montre apportent votre tour le plus rapide standard autour d’un circuit, avec un choix de 25. Les courses de dragsters sont des courses rapides 1v1; Freestyle se concentre sur l’exécution de figures comme les beignets et le vélo pour les points; La destruction consiste à déchirer des obstacles autour d’une arène. En les complétant, vous gagnez des parrainages et des techniciens, qui améliorent les performances et les revenus.

Vous commencez avec un camion de base, contrôlé par les deux joysticks pour la direction des roues avant et arrière. Cela semble lâche, mais terminer des événements de carrière rapporte de l’argent et des points, débloque des produits cosmétiques et des pièces de véhicule, vous permet d’améliorer la vitesse de pointe, la direction et plus encore. En tant que tel, construire votre véhicule est gratifiant, malgré les frustrations initiales. Le jeu n’est déçu que par le multijoueur, offrant des courses en ligne à 8 joueurs sans écran partagé local.

Pour PS5, les améliorations de Monster Truck Championship sont techniques, offrant une mise à niveau de résolution 4K et un gameplay de 60 images par seconde. Malheureusement, il n’y a pas de support DualSense et les anciens propriétaires de PS4 n’ont pas de mise à niveau gratuite. Lorsque la rétrocompatibilité existe, nous ne pouvons pas recommander le double trempage, mais les nouveaux joueurs trouveront beaucoup à apprécier. Il s’agit de l’édition définitive, et si vous aimez les courses de monster truck, alors cela est naturellement recommandé.