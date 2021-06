Mini Review: Mighty Goose (PS5) – Le jeu de tir Bombastic 2D est vraiment amusant, malgré les frustrations

Mighty Goose est un jeu de tir chaotique à défilement horizontal dans lequel vous incarnez une oie cybernétiquement améliorée. Cet oiseau particulièrement agressif est un chasseur de primes intergalactique, et l’intrigue lâche du jeu vous emmène dans un certain nombre de lieux de science-fiction alors que Goose rend justice aux méchants. Tout est parfaitement stupide dès le départ, et le jeu peut être une explosion absolue une fois que vous êtes dans la zone.

Goose commence chaque niveau équipé d’un canon à bras plutôt basique, mais une gamme d’armes à feu et de véhicules différents peut être trouvée partout. Des automates de pulvérisation et de prière aux distributeurs de plasma, chaque arme est amusante à utiliser, le fusil de chasse de taille scandaleuse étant un point culminant clair.

Ce sont les véhicules susmentionnés qui volent la vedette, cependant; monter à bord d’un tank ou d’un speeder bike à une roue vous donne une puissance de feu ou une mobilité importante. Vous pouvez même embarrasser des ennemis plus petits en les renversant simplement. Inutile de dire qu’il y a une poignée de décors de véhicules fantastiques dispersés à travers la campagne.

Mighty Goose a d’excellents retours visuels. Les ennemis volent en arrière de manière dramatique alors qu’ils sont abattus, tandis que les chars et les avions adverses explosent en morceaux enflammés après avoir mangé trop de missiles. Parfois, l’écran peut être complètement recouvert de mort et de débris. C’est agréablement exagéré, mais la quantité de chaos peut souvent faire de la visibilité un cauchemar.

Goose n’est livré qu’avec quatre barres de santé, et avec des projectiles ennemis volant sur tout l’écran, cela peut être frustrant lorsque vous êtes touché par une balle complètement obscurcie par le chaos environnant. Heureusement, Goose a un jet d’esquive rapide qui le rend invincible pendant une durée généreuse – mais le spam ne vous sauvera pas nécessairement d’un danger invisible.

Des points de contrôle inégaux aggravent également le problème. Certains niveaux ultérieurs nous ont ramenés au début de la scène à la mort, ce qui rend ces succès apparemment inévitables encore plus ennuyeux. C’est dommage, car Mighty Goose est un run and gunner par ailleurs finement conçu et indéniablement amusant.

Il convient de noter que la coopération locale est disponible à tout moment, mais votre partenaire est limité à jouer en tant que l’un des personnages compagnons du jeu. Ils ne peuvent pas être endommagés, mais leurs attaques sont faibles et ils n’ont pas le mouvement de Goose. En bref, votre copain coopératif obtient une affaire assez difficile.