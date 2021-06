Mini Review : Metro Exodus (PS5) – Une version grandement améliorée d’un jeu assez impressionnant

4A Games est l’une des équipes les plus talentueuses de l’industrie, mais la version PS4 de Metro: Exodus – comme indiqué dans notre critique originale – a largement dépassé la technologie de son temps, même sur la plus puissante PS4 Pro. Cette version de nouvelle génération – disponible en tant que mise à niveau gratuite de PS4 à PS5 – ressemble à l’expérience qui était prévue en 2019. Fonctionnant à 4K avec un soyeux 60 images par seconde, Exodus offre également un son 3D et un lancer de rayons, qui sont toutes des améliorations bienvenues. Le bond en avant des performances est assez frappant, similaire à bien des égards à Remedy’s Control – une autre mise à niveau PS5 considérablement améliorée.

Le gameplay minute par minute est évidemment identique, bien que la réactivité supplémentaire offerte par le DualSense soit la bienvenue. Dans un monde apocalyptique délabré, il est tout à fait logique d’avoir une tension de déclenchement fluctuante, et la nuance fournie par le contrôleur se sent immaculé. Pendant ce temps, le gameplay et les mécaniques restent tels qu’ils étaient : brillants. Il en va de même pour la conception des niveaux et le rythme, qui sont à la fois uniques et exquis au cours de l’aventure de plus de 20 heures du protagoniste Artyom.

Cela dit, la réalisation la plus impressionnante du titre reste l’écriture. Exodus prend la «relation» satiriquement sous-développée d’Artyom et Anna de Last Light et la transforme non seulement en quelque chose de significatif, mais en la facette la plus convaincante de tout le jeu. Leur relation est la force motrice d’une grande partie du titre et semble authentique d’une manière que très peu de jeux peuvent réussir. Les acteurs qui entourent ces deux-là ne sont pas en reste non plus, offrant un assortiment hétéroclite de soldats, de mécaniciens et de réfugiés qui vivent et grandissent les uns à côté des autres, tout au long du voyage d’un an du titre.

Le résultat final est une version considérablement améliorée de ce qui est de loin le meilleur titre de la Russie apocalyptique de Dmitry Glukhovsky – même si le travail de la voix, en anglais du moins, est inégal pour le dire gentiment.