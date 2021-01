Mini Review: Memoranda (PS4) – Aventure Surreal Point and Click inspirée par Haruki Murakami

Memoranda est inspiré des nouvelles du célèbre auteur japonais Haruki Murakami et vous pouvez donc vous attendre à de nombreux personnages étranges se déroulant dans un monde qui mêle réalisme à une sorte de fantaisie onirique. Vous devrez aider la protagoniste du jeu, Mizuki, avec son insomnie paralysante et ses problèmes de mémoire sélectifs en pointant et en cliquant sur votre chemin à travers des énigmes originales.

L’œuvre d’art a une superbe qualité dessinée à la main, qui se prête bien à l’atmosphère inhabituelle du monde. Presque tous les nouveaux personnages que vous rencontrez sont intrigants, avec leur propre histoire solitaire et bizarre à raconter. Plus vous avancez dans le jeu, plus ceux-ci semblent devenir étrangers. Que vous interagissiez avec un marin effrayant aux yeux rouges ou un hybride humain / chat amical, vous ne pouvez pas vous empêcher d’être fasciné par leur caractère unique.

Cependant, le problème d’avoir un monde surréaliste est que certaines des solutions de puzzle peuvent sembler un peu absurdes. Résoudre des énigmes en essayant au hasard de combiner tout ce qui se trouve dans votre inventaire et de les lancer contre tous les points chauds du jeu est frustrant. Il y a aussi beaucoup de moments où ce n’est pas très clair ce que vous êtes censé faire ensuite, bien que Mizuki garde des notes dans son journal sur les choses que vous avez vues.

Un système qui est très bienvenu, cependant, est la possibilité de mettre en évidence tous les points interactifs dans un emplacement en appuyant simplement sur un bouton. Cela signifie que vous n’avez pas à faire l’acte ennuyeux de balayer lentement le curseur sur chaque partie de l’écran pour vous assurer de ne rien manquer d’important.

Memoranda est un jeu pour ceux qui recherchent quelque chose d’un peu différent. Cela ne vous prendra probablement qu’un après-midi pour arriver à sa conclusion, mais passer quelques heures à explorer ce monde magnifique est une expérience unique et mémorable. Mais sachez que vous devrez probablement recourir à un guide pendant certains des moments les plus surréalistes du jeu.