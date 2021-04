Mini Review: Les bâtiments ont aussi des sentiments (PS4) – Un jeu de gestion dépourvu de bases solides

Buildings Have Feelings Too est essentiellement un jeu de gestion de construction de villes sans les gens. Au lieu de satisfaire une population croissante, vous devez plutôt plaire aux maisons personnifiées, aux immeubles de bureaux, aux cheminées industrielles et plus encore pendant que vous travaillez de l’époque victorienne à l’ère moderne. C’est une prémisse étrange mais sympathique et certainement unique.

En jouant comme un bâtiment indescriptible avec de grandes compétences organisationnelles, vous assumez diverses tâches afin de donner à la ville une belle apparence. Votre objectif est d’améliorer l’attrait général d’un emplacement, et vous le faites en installant des bâtiments et en leur donnant des emplois, pour ainsi dire, compatibles avec leurs voisins. Un immeuble, par exemple, fournit aux résidents des structures voisines, et à son tour, souhaite être positionné à proximité d’un pub pour améliorer son attrait. À l’inverse, placer ces appartements à côté, par exemple, d’une usine de lin réduira son attrait en raison de la pollution. En substance, le jeu devient un casse-tête – vous devez essayer d’optimiser l’attrait en alignant les bons bâtiments de la bonne manière.

Au départ, c’est une expérience assez nouvelle, même si les commandes semblent assez maladroites. Vous résolvez des problèmes, gagnez des briques avec lesquelles créer de nouveaux bâtiments et débloquez lentement de nouveaux types d’entreprises, ce qui élargit vos options. Cependant, après un certain temps, cela devient plus difficile à gérer; si un bâtiment manque vraiment d’attrait, un compteur circulaire commencera à se remplir. Si vous le laissez se remplir, l’entreprise du bâtiment fermera et sera essentiellement inutile. Le problème survient lorsque vous avez des bâtiments qui ne bougent pas et que plusieurs d’entre eux souffrent de ce cercle rouge. Ce n’est vraiment qu’un exemple, mais le fait est que le gameplay devient trop compliqué. Après un certain temps, il perd le facteur amusant et devient un exercice d’équilibre frustrant avec trop d’assiettes à tourner.