Mini Review: Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice (PS4) – Un point-n-clicker compétent vous fera maudire des curseurs

Dans un monde où le genre pointer-cliquer a passé son apogée, cette série notoire est l’une des rares à continuer. Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice est une suite directe de Wet Dreams Don’t Dry de 2018, poursuivant l’histoire avec une distribution similaire de personnages et de nombreux rappels aux entrées précédentes. Alors que les fans de longue date apprécieront certainement tous les visages familiers, le jeu ne fait pas grand-chose pour que les nouveaux arrivants se sentent les bienvenus. Il y a un bref récapitulatif au début de l’aventure, mais ce n’est pas suffisant pour aider à atténuer toute confusion lorsque Larry fait référence à des événements passés spécifiques.

L’histoire principale suit Larry essayant de retrouver son intérêt amoureux précédent, Faith, après avoir appris qu’elle est toujours en vie. Cependant, comme le jeu suppose que vous avez déjà joué à Wet Dreams Don’t Dry, les nouveaux arrivants essaient de manière frustrante de reconstituer les événements du jeu précédent au lieu de se concentrer sur l’expérience actuelle.

Le gameplay de base est l’endroit où le jeu brille. Les fans de la série seront heureux de savoir que l’animation dessinée à la main et les scénarios provocants sont toujours à l’avant-garde du jeu, mais cela n’éclipse jamais le gameplay solide. En suivant la formule standard pointer-cliquer, vous contrôlez Larry pendant qu’il ramasse et combine des objets tout en les utilisant sur l’environnement pour continuer. Pour aider à briser le rythme, il y a aussi quelques brèves énigmes, comme le câblage d’une boîte à fusibles. Bien que certaines solutions puissent être légèrement obtuses, elles constituent un excellent moyen d’éviter que le gameplay ne devienne trop monotone. Dans l’ensemble, l’expérience n’est pas trop exigeante pour le cerveau, mais cela en fait un jeu de pointer-cliquer solide.

Là où Wet Dreams Dry Twice échoue finalement, c’est dans le département de contrôle. Pour compenser l’absence de souris, le jeu dispose d’un pointeur mappé sur le stick analogique droit. En théorie, ce n’est pas une mauvaise alternative, mais les commandes du pointeur sont incroyablement sensibles sans aucun moyen de les ajuster dans les paramètres. Combiné avec certains objets ayant des boîtes d’interaction incroyablement petites, cela crée une expérience frustrante où vous pouvez passer près d’une minute à vous battre avec le curseur pour mettre en évidence un petit levier ou un bouton. Les problèmes de contrôle ne s’arrêtent pas là, car il n’y a pas non plus d’option pour utiliser les boutons directionnels pour naviguer dans les menus ou les arbres de dialogue, vous laissant maladroitement utiliser le curseur pour sélectionner certains choix.

Alors que Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice est un solide jeu de pointer-cliquer, le jeu aliène les nouveaux joueurs et des problèmes de contrôle massifs finissent par créer une expérience décente. Les nouveaux arrivants devraient éviter cette entrée s’ils ont un intérêt pour la série, mais pour les fans de Leisure Suit Larry, cela pourrait valoir la peine de vérifier cette entrée par ailleurs solide sur une autre plate-forme.