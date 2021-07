Mini Review: Legend of Mana (PS4) – Le remasterisateur charmant est toujours étrange, et pas toujours dans le bon sens

Legend of Mana était un jeu étrange lors de son lancement en 1999, et il est encore plus étrange 22 ans plus tard. Il s’agit d’un RPG d’action où vous construisez essentiellement votre propre aventure. Dès le début, vous ne recevez pratiquement aucune indication sur l’endroit où vous vous trouvez ou ce que vous devez faire. La plupart des joueurs découvriront qu’il y a à peine une histoire principale jusqu’à des heures après le début de l’expérience, et même alors, elle peut sembler vague et étrangement construite.

Inutile de dire que vous ne jouerez probablement pas à Legend of Mana pour l’intrigue, mais il y a un charme à l’insouciance du jeu. Vous tomberez sur des quêtes secondaires axées sur les personnages qui ouvrent de nouvelles voies à travers le monde, et il y a de nombreux endroits différents à découvrir et à explorer. Honnêtement, c’est un jeu difficile à expliquer en quelques paragraphes, mais sachez qu’il y a du plaisir à s’amuser dans son manque de structure.

Évidemment, cependant, ce ne sera pas pour tout le monde. C’est un de ces vieux RPG où l’on a envie de parler tous NPC est une nécessité, juste au cas où vous manqueriez une quête ou un indice sur ce que vous devriez faire. Et, comme les villes sont réparties sur plusieurs écrans, se déplacer peut être fastidieux.

Mais au moins ça a l’air sympa. Les arrière-plans dessinés à la main du jeu ont tous été mis à jour pour ce remaster, et ils sont magnifiques. Les sprites de personnages pixélisés peuvent sembler un peu discordants avec des paysages aussi agréables, mais vous vous y habituez.

Vous devrez également vous habituer au système de combat, qui semble très daté. Ce n’est pas mauvais, mais c’est incroyablement basique et, selon les normes d’aujourd’hui, maladroit. Cela se résume à fuir les attaques ennemies, puis à revenir dans la mêlée pour déclencher des combos simples. Des mouvements spéciaux sont disponibles une fois que votre super compteur est plein, mais les faire atterrir peut être frustrant, car les ennemis peuvent se dandiner pendant que l’animation se joue. Encore une fois, c’est maladroit, mais il existe une gamme de types d’armes avec lesquels jouer, et les personnages compagnons (qui peuvent être contrôlés par l’IA ou un deuxième joueur) ajoutent du piquant avec leurs propres capacités.