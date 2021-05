Mini Review: King of Seas (PS4) – Un RPG de pirate lent mais en état de navigabilité

King of Seas pourrait avoir un nom inconfortablement similaire à Sea of ​​Thieves de Microsoft, mais les deux sont très différents sur l’aventure nautique. Il s’agit d’un bac à sable de haut en bas dans lequel vous incarnez l’enfant du monarque titulaire, accusé de son meurtre et contraint à une vie de piraterie. L’histoire ne va pas vous épater, mais elle fournit un cadre suffisamment bon pour vous mettre sur votre chemin.

Une fois que vous aurez terminé le démarrage lent, vous aurez votre propre sloop – un petit mais agile navire – et pourrez commencer à explorer l’océan généré de manière procédurale. Le jeu n’est pas le tour à sensations fortes que vous pourriez attendre d’un RPG sur le thème des pirates; la navigation prend du temps et vous devez garder à l’esprit la direction du vent et les conditions météorologiques pour optimiser votre chemin sur l’eau. Vous devrez également naviguer dans des dangers tels que les monstres marins et les volcans, ainsi que la marine royale, qui est là pour vous attraper.

Si vous vous retrouvez dans l’eau chaude, vous devrez vous engager dans un combat légèrement stratégique. Vous pouvez tirer des canons à flanc de gauche ou de droite, et vous trouverez éventuellement des capacités spéciales qui vous permettront de cracher du feu, d’invoquer des créatures marines, et plus encore. Les combats ont tendance à se transformer en encerclant l’ennemi et en prenant des coups de pot – ce n’est pas si profond.

Les éléments RPG signifient que vous aurez presque toujours un élan vers l’avant. Trouver des trésors, couler des navires et accomplir des missions vous récompense avec de l’XP, et vous pouvez améliorer et personnaliser diverses parties de votre bateau pour vous assurer que votre navire est en forme de navire. De plus, chaque ville a ses propres missions secondaires à affronter et un marché où vous pouvez échanger des marchandises dans une économie en mutation. Ces parties du jeu sont ses atouts, mais travailler avec des menus quelque peu déroutants et s’engager dans des batailles prévisibles enlève le vent.