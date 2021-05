Mini Review: Just Die Déjà (PS4) – Ce jeu sur les personnes âgées est amusant pour les jeunes

La maltraitance des personnes âgées est, en règle générale, découragée. Ainsi, malgré notre appartenance à une génération assez irréprochable, nous avons été un peu surpris par la pure gérontophobie du méchant drôle Just Die Déjà, qui fait effectivement pour les personnes âgées ce que Goat Simulator a fait pour, eh bien, les chèvres.

Choisissez votre retraité, faites-vous expulser de votre maison de retraite par tous les moyens nécessaires, puis allez en ville au sens propre comme au figuré. On vous donne une longue «liste de choses à faire» – essentiellement une poignée de choses stupides à faire – puis laissée à vous-même, encouragée à vous nuire. Cela équivaut essentiellement à de la folie physique, bien qu’il y ait une quantité agréable de plate-forme; de nouveaux domaines continuent à arriver et chacun est accompagné d’un torrent de choses, d’articles à saisir et à détourner, de piétons à contrarier et d’un surplus général de moyens de drainer les ressources de la société. Cocher les objectifs de votre liste de seaux ouvre de nouveaux objets avec lesquels jouer, des outils par lesquels on peut continuer à détruire des vies de manière malveillante.

Les commandes sont simples – L1 et R1 pour attraper des choses dans la main respective de votre gimmer, puis L2 ou R2 pour les utiliser: faites-les pivoter comme un matraque, ou écrasez-les, ou mangez-les, ou autre chose. Vous pouvez également frapper Square pour narguer, exaspérer ou terrifier quiconque à proximité, et poignarder Triangle pour faire réapparaître votre brouillard. Ils sont très vulnérables, enclins à voir leurs bras et leurs jambes s’envoler et la tête exploser. Cela peut entraîner de la frustration lorsqu’une bizarrerie de la physique vous envoie dans la stratosphère et transforme votre hagard presque mort en vraiment mort.

Just Die Déjà est un jeu agréablement mesquin qui franchirait la ligne de démarcation s’il n’était pas si joyeux dans son manque de respect pour les aînés. Moins d’Octodad, plus d’octogénaire, un surplus des pépins habituels du bac à sable physique ne nuisent pas à un plaisir aussi dense que les cercueils que vous esquivez.