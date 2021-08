Mini Review: Islanders: Console Edition (PS4) – Simple Builder est brillamment efficace

Quel joli petit jeu Islanders: Console Edition. C’est le genre de jeu avec lequel vous pouvez démarrer pendant cinq minutes de plaisir, ou vous pouvez passer des heures à vous amuser. L’objectif est de peupler des îles générées de manière procédurale avec des maisons et des installations, créant ainsi des poches de civilisation miniatures. En mode High Score, tout ce que vous créez s’ajoute à un score total, et atteindre des seuils de score spécifiques ouvre des îles qui sont généralement plus grandes ou plus complexes. Chasser des scores de plus en plus élevés devient rapidement addictif.

La beauté des insulaires est à quel point tout est simple. Contrairement à la plupart des titres de stratégie basés sur la construction, vous ne faites pas défiler des menus sans fin à la recherche des bons morceaux. Au lieu de cela, le jeu vous présente deux ensembles de construction différents à chaque « tour ». Vous choisissez celui que vous voulez, puis vous placez chaque pièce sur votre (vos) île(s), avec un placement réfléchi qui vous rapporte plus de points. Par exemple, rassembler toutes vos scieries vous rapportera des points négatifs, tout en les espaçant correctement et en les plaçant à côté des arbres, vous obtiendrez des bonus. Il est très facile de trouver son rythme et voir son score augmenter régulièrement est satisfaisant.

Pendant ce temps, si vous êtes juste ici pour vous détendre et créer des dioramas détaillés sur l’île, le mode Sandbox est la voie à suivre. Ici, vous pouvez construire à votre guise sans avoir à vous soucier des modificateurs de score, en changeant d’île à volonté. Et cela aide que Islanders soit très esthétique; il y a une vraie satisfaction à trouver dans le style artistique simpliste lorsque vous décorez chaque paysage.

Oh, et un mode photo est disponible à tout moment, vous permettant de prendre des clichés de vos créations. Encore une fois, de belles choses.