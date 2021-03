Mini Review: Hunting Simulator 2 (PS5) – Une excursion d’une tranquillité inattendue

Bien que le titre puisse suggérer la violence et le tir, Hunting Simulator 2 est un jeu étonnamment méditatif. Bien sûr, au niveau le plus élémentaire, c’est un jeu de tir – mais vous appuierez si rarement sur la gâchette qu’elle se qualifie à peine, malgré le grand nombre d’armes et d’équipement à votre disposition. En fin de compte, il joue un meilleur rôle en tant que simulateur de marche éducatif.

Le jeu consacre son temps à s’assurer que vous chassez correctement, ce qui nécessite toute la paperasserie et le matériel nécessaires à la préparation d’une chasse. Vous devez garder une trace du nombre d’animaux que vous avez chassés, utiliser le bon calibre, prendre un nombre spécifique de coups, et plus encore. Ce dévouement à une procédure appropriée, bien que peut-être une nuisance à la surface, est, après tout, le point essentiel.

Tout cela représente environ la moitié du jeu, tandis que l’autre moitié traque votre proie. Il existe un certain nombre d’approches, mais de loin, le mieux est d’amener un chien de compagnie avec vous et, oui, vous pouvez les caresser. Laisser votre chien faire le suivi vous laisse libre de profiter de la beauté des environnements. Les six niveaux offrent des biomes extrêmement différents et sont tous relaxants pour se promener.

Alors que votre chien – que nous avons surnommé affectueusement Joh Yowza – traque votre prochaine victime, il est remarquablement libre de se faufiler doucement dans une forêt avec rien d’autre que les sons de la nature pour votre compagnie. Les terres que vous pouvez parcourir sont généralement assez peuplées de carrières, vous n’aurez donc jamais à vous promener trop loin pour trouver une nouvelle cible. Assurez-vous simplement de ne pas faire trop de bruit.

C’est vraiment une expérience de «ce que vous en faites», cependant, comme en dehors d’un tutoriel, il n’y a pas de structure narrative. Il y a un DLC à venir qui ajoute un «mode histoire». Il est plutôt déconcertant que la version de nouvelle génération du jeu ne l’inclue pas seulement – d’autant plus qu’il n’y a pas de chemin de mise à niveau gratuit, ni de mises à niveau vraiment substantielles – mais le contenu proposé est toujours raisonnablement vaste.

Les cartes sont énormes et ont des points d’intérêt à découvrir jonchés partout. Le seul obstacle au plaisir est votre propre patience et le temps que vous êtes prêt à consacrer à toutes les activités moins que passionnantes.