Mini Review : Horizon Chase Turbo : Senna Forever (PS4) – Une ode agréable à une icône sportive

La carrière d’Ayrton Senna transcende le sport. À la fois inspirant et tragique, l’héritage du pilote brésilien restera à jamais gravé dans les annales de l’histoire de la F1. Horizon Chase Turbo, le coureur polygonal PS1 d’Aquiris, rend hommage au natif de São Paulo dans son expansion optimiste Senna Forever – et contribue même à l’Ayrton Senna Institute, qui aide à développer des programmes d’éducation nationaux dans le pays d’Amérique du Sud.

Conçu comme une toute nouvelle campagne, similaire au module complémentaire Summer Vibes existant, Senna Forever s’étend sur plusieurs chapitres qui documentent l’ascension stratosphérique du conducteur vers la célébrité. Le gameplay est similaire à la version principale, où vous devez vous frayer un chemin vers des grilles de plus en plus difficiles, collecter des pièces et gérer votre carburant en cours de route. Une nouvelle ride vous permet de choisir parmi trois configurations mécaniques distinctes, chacune excellant dans différentes conditions.

Vous devrez faire face à la pluie et à des tracés de parcours uniques, dont certains reposent sur de longues lignes droites tandis que d’autres exigent une conduite plus précise. Vous pouvez courir à la première ou à la troisième personne, les deux étant agréables et fonctionnant dans le cadre du style artistique existant du jeu. Un mode championnat séparé vous permet de vous attaquer à une sélection de pistes dos à dos, en utilisant une variété de voitures différentes inspirées par différents fabricants du monde réel.

Sans aucune licence officielle, le DLC capture la « sensation » de la F1, avec des panneaux de parrainage reconnaissables évitant intelligemment les maux de tête liés au droit d’auteur en ne renonçant spécifiquement à aucune marque. Dans l’ensemble, c’est un add-on bien assemblé qui rafraîchit à la fois un jeu très sympathique, mais rend également hommage à une icône sportive. À seulement 4,99 € / 5,99 €, vous seriez fou de ne pas faire un arrêt au stand à ce sujet.