Mini Review: Hoa (PS5) – Good Vibes Only for Pretty Platformer

Hoa ressemble à l’un de ces jeux conçus uniquement pour vous faire sourire. De Skrollcat Studio, c’est un jeu de plateforme 2D vibrant et coloré qui se délecte de sa simplicité. Il n’y a rien de difficile à cela, rien qui mettra votre cerveau à l’épreuve. Le jeu est conçu comme quelque chose pour lequel vous pouvez vous lever et profiter, et c’est encore mieux pour cela.

En parcourant la cime des arbres et les grottes, vous contrôlez un adorable petit protagoniste chargé de réveiller les plus gros animaux de la forêt. Vous le ferez en interagissant avec des hiéroglyphes et en collectant des papillons, ces derniers étant nécessaires pour débloquer de nouvelles capacités telles que pousser des objets, claquer dans le sol pour générer plus de temps d’air et voler. Rien de tout cela n’est difficile du tout; Hoa est conçu avec le facteur de bien-être à l’esprit et rend ses objectifs faciles à atteindre.

La plate-forme est également simple – au contraire, il est plus difficile d’échouer que de réussir. Vous utiliserez les petites créatures des bois pour atteindre de nouveaux sommets en sautant sur leur dos, ou manipulerez des robots agressifs pour vous laisser sauter hors de leur tête. Tout cela fait du bien, ce qui rend l’acte de sauter du rebord à la plate-forme facile. Certains diront que Hoa est en fait trop facile, mais si vous comprenez ce pour quoi vous vous inscrivez, c’est un vrai délice.

Le jeu est également un spectateur, avec de magnifiques tons verts et bleus éclairant les zones au-delà du soleil rayonnant. Et tandis que l’aventure se termine en quelques heures seulement, quelques zones différentes maintiennent le cerveau engagé alors que les visuels mélangent les choses. Notre seule vraie critique serait les transitions de scène, qui bloquent le jeu pendant une seconde. Cela arrive assez souvent pour gâcher quelque peu l’immersion.

Cela mis à part, Hoa est un joli petit jeu que pratiquement tout le monde peut apprécier. Il ne s’agit pas d’essayer de faire quelque chose de nouveau, mais plutôt de vous emmener dans une courte et belle aventure pleine de positivité.