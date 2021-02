Mini Review: Habroxia 2 (PS4) – Le jeu de tir d’arcade rétro retiendra votre attention

Dans une industrie surchargée de choix, il y a une modestie dans Habroxia 2 qui est facile à apprécier. Le successeur du jeu de tir arcade d’inspiration rétro de Lillymo Games vous remercie humblement d’avoir joué à la version PlayStation 4 et PS Vita chaque fois que vous le chargez, et bien que les cyniques puissent saluer la gratitude et le déclarer malhonnête, nous avons la nette impression que le Le développeur est sincère ici: il sait qu’il existe de nombreuses options sur les consoles de Sony, et il apprécie vraiment d’être votre choix.

Le titre récompense votre temps avec une escapade intergalactique confiante et sympathique qui vous durera environ quatre ou cinq heures pour voir à travers une fois. Au-delà de cela, il existe un mode Nouveau jeu Plus conçu pour encourager une deuxième course, et comme le jeu est construit autour de mises à niveau persistantes, c’est quelque chose que vous voudrez probablement battre lorsque vous vous frayez un chemin vers le trophée Platine du titre. L’intrigue – sur une exploratrice interstellaire intrépide à la recherche de son père – prend une banquette arrière, permettant à l’action de la vieille école de prendre le devant de la scène.

Le combat est divertissant et amélioré par un système de chargement qui vous permet de choisir parmi un pool de différentes options de tir secondaire. Les niveaux font la transition entre les escarmouches horizontales et les fusillades verticales, et se terminent toujours par un combat de boss. Certains ont plusieurs primes cachées en eux, encourageant la rejouabilité. Tout est fait au service de jetons, qui peuvent ensuite être dépensés pour améliorer votre vaisseau spatial, ajouter des équipements tels que des points de santé supplémentaires ou renforcer votre cadence de tir. Les étapes qui semblaient difficiles au départ deviendront rapidement un jeu d’enfant.

Pour cette raison, le jeu peut parfois sembler un peu facile, mais il est gratifiant de la bonne manière, et un nombre impressionnant de types d’ennemis uniques permet des rencontres amusantes malgré tout. Il existe un mode Boss Rush et un mode Boost Rush pour prolonger la durée de vie du titre une fois que vous avez terminé toutes ses étapes principales, et toute l’expérience est complétée par une bande-son chiptune tremblante. Les sprites ont l’air gros et volumineux sur un téléviseur 4K, mais le gameplay passe proprement à la PS Vita – il y a juste quelques saccades de framerate pardonnables sur l’ordinateur de poche de Sony à garder à l’esprit.

Dans l’ensemble, Habroxia 2 sait qu’il ne réinvente pas la roue, mais il se contente d’une campagne épanouissante qui retiendra votre attention depuis le début jusqu’à New Game Plus. Avec un système de mise à niveau enrichissant et une présentation robuste, il s’agit d’un aliment réconfortant pour ceux qui ont grandi à l’ère des arcades, et il est recommandé si vous recherchez un jeu de tir à l’ancienne à traverser en quelques séances.