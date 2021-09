Mini Review: Golf Club Wasteland (PS4) – Le jeu de golf 2D post-apocalyptique est bien au-dessus de la normale

C’est l’avenir, et tout ne va pas bien au Golf Club Wasteland. Dans une tournure des événements totalement inattendue, la Terre a été rendue inhospitalière par une catastrophe écologique que personne n’a vu venir. Comment étions-nous censés savoir qu’utiliser des os de dinosaures liquéfiés pour alimenter nos voitures était mauvais ? Si ces scientifiques à tête d’œuf nous l’avaient dit, nous aurions certainement envisagé ne pas conduire à Alton Towers mais, hé, vous vivez et apprenez.

De toute façon, la Terre est détruite. Peu importe. Bon débarras. Marre de le voir, honnêtement. Saluons tous notre nouveau monde, Mars, qui a plusieurs avantages. Numéro un, c’est rouge, ce qui est génial. C’est à peu près tout, en fait. Il existe une longue liste de problèmes liés à la vie sur Mars, et en haut de la pile, la faible gravité de Mars a ruiné le noble sport du golf.

Pourtant, les riches peuvent faire ce qu’ils veulent quand ils veulent et ce que les riches veulent, c’est le golf. Et ainsi, repérant une lacune sur le marché, certains capitalistes intrépides dépensent des milliards pour transformer le terrain vague autrefois connu sous le nom de Terre en un terrain de golf pour les super riches.

Il s’avère que le golf post-apocalyptique est en fait très amusant. Il y a plus de 30 trous à apprécier ici, qui ressemblent plus à de petits puzzles autonomes qu’à de vrais terrains de golf. Il existe des modes de défi pour vous permettre de viser un meilleur score, et l’histoire que le jeu raconte est vraiment, étonnamment réfléchie.

La bande-son plutôt décontractée et le manque de PNJ confèrent au Golf Club Wasteland une atmosphère froide et solitaire, ce qui aide à compenser certains des trous les plus frustrants, et le court temps de jeu de trois ou quatre heures signifie qu’il n’a jamais la chance de dépasser son Bienvenue. C’est officiel : Golf Club Wasteland est le meilleur jeu de golf post-apocalyptique sur PS4.