Mini Review: Gleylancer (PS5) – Le solide 1992 Mega Drive Shmup brille à nouveau

Depuis sa sortie en juillet 1992, le Gleylancer de Masaya n’a pas brillé au départ en tant que shoot-’em-up solo. Il a reçu un accueil mitigé, le numéro 2 du magazine Mean Machines SEGA le décrivant comme non original et fastidieux dans une critique de notation 48/100. Pendant des années, Gleylancer était plus réputé pour sa réputation de jeu de collection coûteux, avec même sa récente réimpression dont le prix a grimpé en flèche. C’est grâce à une version de la console virtuelle que les fans de shmup sont devenus plus reconnaissants de son gameplay solide.

Situé en 2025, vous contrôlez l’enseigne Lucia Cabrock alors qu’elle pilote l’Advanced Busterhawk Gleylancer pour sauver son père des envahisseurs attaquant la paisible Fédération de la Terre. Ce que certains considèrent comme générique, d’autres le verront comme un hommage au design classique du jeu de tir horizontal, car le fait de faire sauter des paysages roses rappelle la salamandre. De même, il y a une étape de navire de guerre comme dans Type R, et des passages étroits rappellent Brouiller – alors que le Yamaha YM2612 de la Mega Drive diffuse une musique entraînante de Stage 4 pour accompagner votre esquive de tunnel.

Avec une bande-son optimiste dans l’ensemble, l’accélération de la vitesse de déplacement du prototype de vaisseau CSH-01-XA de Lucia ainsi que la musique frénétique maintiennent le gameplay frénétique. Il est particulièrement gratifiant que le développeur Shinyuden ait inclus un mode de jeu moderne dans lequel vous utilisez le joystick droit pour viser des bonus – via le système Gunner inventé par le docteur Gley – d’une manière similaire à la façon dont nous avons loué l’ajout de commandes à double manette à Mondes oubliés au stade Capcom Arcade.

Sorti au Japon le même mois que Thunder Force IV, lorsque les magazines se sont sentis fatigués par une surabondance de shmups Mega Drive, Gleylancer s’est caché derrière des gens comme Gaiares, Gynug, Feu de l’enfer, et Aile zéro comme compétition. Pourtant, cela pourrait attirer l’attention aujourd’hui, car l’utilisation de la fonction Rewind pour terminer 11 étapes en moins d’une heure permet d’obtenir des trophées Platinum faciles sur PS4 et PS5. Une fois que de précieux bibelots ont été récupérés, il est plus amusant de pratiquer chaque étape en utilisant les états de sauvegarde pour améliorer vos compétences et voir jusqu’où vous pouvez légitimement progresser. Gleylancer mérite mieux que de se perdre à nouveau, comme une autre version Platinum facile de Ratalaika Games.